Руферство хотят легализовать на государственном уровне

Начало летнего сезона пополнило копилку задержаний экскурсоводов-нелегалов по петербургским крышам. Рейды по следам объявлений идут не первый год. Свои результаты они принесли: нелегалы стали почти «подчердачными», а количество падений с крыш сведено к минимуму. Власти не смогли создать закон с правилами организации экстремального досуга, но более сорока локаций для разрешенного посещения город организовал. Так как потребности желающих любоваться красивыми видами Северной столицы это не удовлетворяет, депутаты задумались о государственных масштабах легального руферства.

Уголовка за экстрим

Первой ласточкой правоохранительных органов в сезоне 2024 года стал 20-летний студент второго курса одного из петербургских вузов. Полицейские взяли его на живца: нашли объявление о проведении экскурсий по городским крышам, записались, поднялись с экскурсоводом через чердак дома 32 по Гороховой улице на крышу — и там представились по форме и по званиям.

«Как выяснилось, молодой человек уже год занимается таким небезопасным, для клиентов в первую очередь, бизнесом. Прогулка по крышам для компании туристов обходилась в тысячу рублей с человека, а индивидуальная стоила 2,5 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Итог — уголовное дело по статье 238 УК, в которой говорится об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Нечего узаконивать

Еще в 2019 году депутаты петербургского парламента хотели сформулировать и закрепить законом правила организации безопасных экскурсий по крышам с лучшими петербургскими видами. Продумывали механизмы согласования с жильцами домов, обсуждали со специалистами перечень мер безопасности. Но как ни крутили, ничего создать не смогли. Иначе и вопросов к студенту было бы меньше. Проблема в том, что нельзя узаконить правила развлечений на объекте повышенной опасности. Как пояснил еще год назад депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев, проводить экскурсии на крышах нельзя по тем же причинам, что в трансформаторной будке или в тоннеле метро. Соответственно, и закона, регламентирующего такие экскурсии, не может быть в принципе.

Если очень хочется — то все готово

Пытаясь разрешить вопрос, депутаты обратились к вице-губернатору Борису Пиотровскому с просьбой опубликовать полный перечень всех имеющихся в городе легально используемых кровель и проводимых на них мероприятий. Вице-губернатор откликнулся, а на сайте комитета по развитию туризма в специальном разделе появился список из более чем сорока смотровых площадок нежилого фонда, которые изначально подготовлены с соблюдением всех требований безопасности. Среди них есть и рестораны с отелями, и городские доминанты. Например, башня городской думы на Невском проспекте, 33, высотой 47,5 метра, смотровая площадка фотосалона-музея Карла Буллы, колокольня Петропавловского собора и многие другие. Подробный перечень «Парламентская газета» приводила год назад.

В начале июня этого года Борис Пиотровский сообщил о еще одной локации — смотровой площадке «Ленфильма»:

«Десятый корпус — здание не слишком приметное. Однако именно с его крыши открывается уникальная панорама. И начиная с этого года «Ленфильм» запускает летнюю экскурсию с посещением классной смотровой площадки. Отсюда можно увидеть сразу и Петропавловскую крепость, и Исаакиевский собор, и Зимний дворец, и Адмиралтейство, и Спас на Крови. Расширяем нашу туристскую географию и продолжаем открывать любимый город с новых ракурсов», — написал вице-губернатор в своих социальных сетях.



Тянет на госпрограмму

Глава бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок считает, что для такого крупного туристического центра, как Петербург, четыре десятка смотровых площадок, большая часть которых — дорогие рестораны, это капля в море:

«Не все могут себе позволить отели с ресторанами, или, напротив, не все хотят посещать музейные достопримечательности. Ниша простой безопасной крыши-площадки, где можно посидеть, пофотографировать, полюбоваться закатами, не занята. И государству надо взять это в свои руки. У нас много нежилых зданий, в которых располагаются государственные организации. Например, комитет по благоустройству на Караванной улице. Можно провести обследование крыши, согласовать вопросы безопасности с МЧС и легализовать экскурсии. Также можно выставить некоторые государственные крыши на торги, чтобы бизнес их обустроил и организовал различного вида защищенные смотровые площадки. Помимо того, что туристы будут довольны, так еще это и обеспечит дополнительные поступления в городской бюджет».



Четырбок убежден, что идею нужно выводить на уровень госпрограммы и удовлетворить спрос настолько, чтобы нелегалам просто нечего было бы предложить неискушенным туристам.

Других примеров, кроме комитета по благоустройству, депутат навскидку не привел, забыв немного, что и сам Мариинский дворец, где заседает Заксобрание, представляет собой очень интересную локацию. Впрочем, наряду с городскими учреждениями, исходя из этой логики, можно оборудовать для общественных экскурсий, например, здание городской прокуратуры на Исаакиевской площади, 7, полицейский главк на Суворовском проспекте, 50—52, и высокое, очень удачно расположенное рядом с Невой здание регионального управления ФСБ на Литейном проспекте, 4.