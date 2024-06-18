В Крыму началось создание сразу двух новых круглогодичных курортов - "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера". Они станут составной частью федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Чтобы реализовать замысел, в Крыму готовы передвинуть дорогу и изменить вид на море. На новом курорте будет самая большая набережная в России - свыше 20 километров. За один сезон здесь смогут отдохнуть до миллиона туристов.

"Будет лучше, чем в Дубае", - уверяет инвестор.



Сейчас это полоса дикого морского берега между Евпаторией и Саками длиной около 12 километров. Но уже через шесть лет круглогодичный курорт "Золотые пески России" примет первых отдыхающих. На площади 213 гектаров здесь разместятся 17 отелей классностью от трех до пяти звезд, набережная на всем протяжении курорта, открытые и закрытые бассейны, СПА-комплексы, зоны для различного вида отдыха, аквапарки и множество другой инфраструктуры развлечений. Только пляжи займут на новом курорте 45 гектаров.

"Работы начались. На курорте "Золотые пески" подготовлена документация планировки территории. Со второй половины года специалисты приступят к разработке мастер-плана. Одновременно началось формирование земельных участков, где будет реализован проект, - раскрыл подробности глава парламента Крыма Владимир Константинов. - Уже ведется проектирование набережной."



Федеральный бюджет вложит в проект около 13 миллиардов рублей, а частный инвестор - около 60 миллиардов.

Ради большого туристического проекта в Крыму готовы передвинуть дорогу и изменить вид на побережье

Проект "Крымская Ривьера" разместится в Саках на площади 13 гектаров. В четырехзвездочном комплексе планируется 840 номеров. Инвестор планирует вложить в курорт около 16 миллиардов собственных средств.

"Крымская Ривьера" станет всесезонной семейной гостиницей с развитой инфраструктурой. Здесь будут рестораны и кафе для гостей, благоустроенный пляж, открытые и закрытые бассейны с 1100 шезлонгами, аквапарк с горками и детскими аттракционами, акватермальный комплекс с банями, саунами и подогреваемым бассейном, центр красоты и здоровья со СПА-процедурами и процедурами водо- и грязелечения, развлекательный центр и детский центры", - рассказала представитель инвестора Анна Луканова.



Курорт должен принять гостей уже в 2028 году. Здесь также уже ведутся работы. Со временем оба курорта - "Крымская Ривьера" и "Золотые пески", должны сомкнуться по береговой линии, образовав самую протяженную набережную в России - более 20 километров. Морской берег здесь укрепят и построят стоянку маломерных судов. Но прежде чем приступить к строительству, необходимо перенести действующую двухполосную автомобильную дорогу подальше от моря. Она сейчас проходит на расстоянии около 100 метров от кромки прибоя на протяжении всех 12 километров.

"Мы рассчитываем, что к середине будущего года завершится проектирование новой автострады, которая будет вынесена за полотно существующей железной дороги и, таким образом, освободит нам место для строительства отелей", - рассказал руководитель проекта "Золотые пески России" Александр Смолин.



Инвестор обещает использовать самые передовые технологии - гидротехнический бетон, устойчивый к соленой морской воде, новейшие тренды в архитектуре и отделке.