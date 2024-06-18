Эксперты составили топ городов с самыми необычными вкусами мороженого

Новосибирск, Пятигорск, Санкт-Петербург и Карелия вошли в топ мест России, где можно попробовать мороженое с самыми необычными вкусами, об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов сервиса путешествий tutu.

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Так, Новосибирск удивит покупателей мороженым на натуральных сливках с кедровыми орехами, а в Пятигорске можно насладиться холодным десертом со вкусом лимона, яблока и вишни.

В Карелии находится кафе, где посетители могут попробовать мороженое с икрой рыбы ряпушки, а также пломбир с ягодой морошкой.

Любителям острых ощущений советуют ехать в северную столицу, где их ждет мороженое с перцем и чесноком, а также с облепихой и горчицей.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, что сегодняшнее мороженое редко состоит из натуральных компонентов, поэтому лучше делать его своими руками.