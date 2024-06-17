Сколько денег семье из трех человек нужно на отдых в Калининграде

Калининград стал одним из самых выгодных направлений для летних поездок с детьми. Аналитики выяснили, что в среднем граждане приезжают в Калининградскую область на четыре дня.

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«Стоимость проживания в трехзвездочном отеле Калининграда начинается от 55 800 рублей на семью из трех человек на период с 17 по 26 июня, перелет – от 14 700 рублей в одну сторону из Москвы», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков «Яндекс Путешествий».



Также известно, что средняя цена жилья за ночь в Калининградской области составляет около 10 тысяч рублей, уточняет издание «Клопс». Кроме Калининграда эксперты включили в подборку Казань, Ставропольский край, Крым и Дагестан.

Напомним, что на ПМЭФ взлетел спрос на билеты в столицу Калининградской области.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько денег тратят путешественники в Калининградской области за один день.