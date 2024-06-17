Сколько мест в поездах предложат желающим отдохнуть в Крыму

Туристам в нынешнем летнем сезоне будет предложено 2,6 млн мест в поездах в Крым - на 4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания кабмина.

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"Хочу отметить, что системная работа, в том числе с РЖД, позволила в этом году увеличить глубину бронирования до 90 дней с 45. И отдельно мы по Крыму наблюдаем ситуацию. В целом в летний туристический сезон планируемое количество предложенных мест в поездах составит 2,6 млн мест - это больше на 4%, чем в прошлом году", - сказал он.



Ранее член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов сообщил, что "Российские железные дороги" рассмотрели его обращение о выделении дополнительных поездов в направлении Краснодарского края и Крыма. Принято решение о назначении нескольких дополнительных поездов.