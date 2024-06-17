Туристку оскорбили и выгнали из заведения во Владикавказе из-за шорт

Во Владикавказе туристку в коротких шортах выгнали из заведения и назвали «голожопым гостем». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торговом центре «Вертикаль». Туристка вместе с подругами хотела посетить одно из заведений, расположенных там, однако местные выгнали ее из-за того, что на ней были слишком короткие шорты.

На кадрах с места инцидента видно, как женщины выгоняют туристку, которая попыталась объяснить, что является гостем. В ответ ее назвали «голожопым гостем».

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«Иди туда, откуда вышла. У нас не положено так ходить. Ты посмотри, как ты ходишь? Какой ты гость? Голожопый гость!» — заявила одна из женщин.



До этого туристов из России выгнали из бутика Gucci в Стамбуле за попытку потрогать люксовую сумку. В тот момент в бутике находились другие люди, однако, как утверждает россиянка, охранник встретил ее и ее подругу неприветливым взглядом.