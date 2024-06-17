Туристы не смогли попасть на открытие башни на пермском горнолыжном склоне

На горнолыжном комплексе Губаха 15 июня открылась обзорная башня «Gu sky tower». Но в первые рабочие дни на площадку смогли попасть не все желающие.

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«15 июня аттракцион не работал. В кассе сказали, что делают все возможное чтобы башня заработала. Ориентировочное время открытия в ответе не прозвучало», — написала Ирина в группе курорта в соцсети «ВКонтакте».



В администрации комплекса прокомментировали, что аттракцион 15 июня работал с 15:00 до 20:00. Также уточнили, что объект уникальный и работа башни зависит от погодных условий: порывы ветра, грозы и других. Всех, кто хочет посетить смотровую площадку, просят предварительно уточнять часы работы по телефону горнолыжного курорта. Смотровая башня «Gu sky tower» — единственная в России конструкция на вершине горнолыжного склона. Ее высота — 47 метров. На верх гостей поднимает стеклянная гондола, с которой открывается вид на горы, реку Косьва, город Губаха и тайгу.