Москва и Подмосковье вошли в топ-5 направлений для туристов с начала лета

Москва и Подмосковье вошли в топ-5 популярных направлений для туристов с начала лета 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал правительства РФ.

© РИА Новости

«В топ-5 самых популярных направлений лета 2024 года вошли: курорты Краснодарского края, Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье», – говорится в сообщении.



Отмечается, что также пользуются спросом туры в Дагестан, Калининградскую область, столицу Республики Татарстан, Республику Алтай, Алтайский край и речные круизы по России.

Ранее «Известия» сообщили, что в число направлений, популярность которых значительно выросла с начала лета 2024 года, вошли Мурманская область, Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай и Республика Адыгея.