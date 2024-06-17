Глава Минтуризма оценил новый туристический комплекс в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с главой Минтуризма Максимом Решетниковым посетили туристический комплекс «Пайн Ривер», создание которого стоило 400 млн рублей.

© РИА Новости

Министр назвал новый туркомплекс прекрасным примером того, как инвестиции из федерального бюджета могут сочетаться с региональными инициативами.

Высокопоставленные гости осмотрели инфраструктуру и обсудили перспективы туристического комплекса, который почти завершен и вскоре будет готов к открытию.

Всего в Калужской области государственную поддержку получили 14 инвестиционных проектов в сфере туризма. В них будут построены модульные домики для туристов общей стоимостью 550 млн рублей.

Ранее сообщалось, что китайские туристы все чаще среди регионов России выбирают Дальний Восток.

Аэропорт «Пулково» осенью 2024 года запустит прямые рейсы в Оман.