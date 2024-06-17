Турпоток по России летом может превысить 44 млн поездок

Туристический поток по России с июня по август 2024 года может превысить 44 млн поездок, туроператоры уже реализовали порядка 60% летних туров по стране. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания в правительстве.

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"Прогнозируем, что за три летних месяца туристы совершат более 44 млн поездок по стране, это почти 50% от общегодового объема в 90 млн", - сказал он.



По данным туроператоров, к июню уже реализовано порядка 60% летних туров по стране, традиционно большая часть из них - на юг России. Средняя глубина бронирования в этом сезоне выросла до одного - трех месяцев до заезда, отметил вице-премьер.

Самыми популярными направлениями текущего летнего сезона стали: Краснодарский край (64% всех бронирований туров по России), Крым (10%), Кавминводы (9%), Санкт-Петербург и Москва, Дагестан, Калининградская область, Казань, Республика Алтай и Алтайский край. Также пользуются спросом речные круизы по России, добавил Чернышенко.