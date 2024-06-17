Фото из отпуска - самые популярные среди всех памятных снимков. Новое исследование

Лето – время выпускных, праздников, отпусков. С развитием технологий каждый получил возможность сохранять воспоминания о различных событиях с помощью фотографий. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, насколько часто они в эпоху быстрого контента пересматривают свои снимки и стремятся ли сохранить их надолго.

Более трети опрошенных россиян (37%) часто пересматривают фотографии. Из них 30% делают это без особого повода, 4% – на семейных праздниках, 3% – с друзьями. Однако 41% респондентов смотрят редко, а 22% и вовсе не пересматривают.

Чаще всего участники опроса пересматривают фотографии из путешествий и отпусков (58%). Далее следуют детские годы (24%), школа (6%) и университет (6%). Снимки со свадеб повторно интересны 3%, с концертов и мероприятий – 2%, а с выпускных лишь 1%.

40% хранят свои новые фотографии в электронном виде на гаджетах, а старые – в фотоальбомах. 27% доверяют исключительно памяти смартфона, 13% выгружают всё в «облако». 10% по-прежнему печатают снимки и ещё 10% сортируют всё по отдельным флэшкам и внешним жёстким дискам.

Большая часть респондентов (64%) на важных для них мероприятиях предпочитают самостоятельно фиксировать интересные моменты. 19% приглашают профессиональных фотографов, а 17% делегируют эту обязанность кому-то из гостей.

Участники опроса признались, что из всех типов контента именно фотографии (35%) вызывают у них наиболее сильную эмоциональную реакцию и помогают вновь пережить счастливые моменты. 31% предпочитают обсуждать воспоминания лично на встречах с близкими, съемки видео используют 28%. Текстовые материалы, такие как письма и дневники, вызывают ностальгию только у 6% опрошенных.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 6 по 13 июня 2024 года, охват составил 18 540 интернет-пользователей, среди которых 60% мужчин и 40% женщин.