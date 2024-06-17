В Томске открыли туристический маршрут с арт-заплатками

Городской маршрут с арт-заплатками по историческому центру Томска "Светила томской медицины" об ученых-медиках разработали в Первом музее славянской мифологии. Запуск маршрута, который сопровождает специально разработанный аудиогид, приурочен ко Дню медицинского работника.

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"У нас сегодня запуск маршрута с арт-заплатками. Мы продолжаем погружать наших гостей в прошлое, латаем утраты нашей памяти, говорим, в том числе, и про нашу, томскую историю. Нам иногда кажется, кто может не знать, например, Михаила Курлова. Оказывается, что многие и гости города, и томичи не в курсе, что стоит за каждым именем. Наша задача - об этом рассказывать", - сказала журналистам директор музея, руководитель проекта Ольга Павлова.



Один из меценатов, военный врач Евгений Копасов добавил, что было сложно отобрать 12 человек, о которых рассказывается в маршруте.

"Поэтому мы решили разделить по временным этапам. Сейчас у нас первый этап, в котором рассказывается о тех, кто стоял у истоков Томской губернии и развивал медицину. Дальше мы дойдем до современников", - сказал Копасов.



Заплатки с портретами из керамики, которые нарисовал местный художник Иван Шишкин, располагаются на фасадах домов исторического района Елань в Томске. Маршрут включает в себя 12 точек, где можно узнать о жизни и работе врачей-первопроходцев. Аудиогид можно послушать на платформе izi.Travel.