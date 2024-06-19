В Карачаево-Черкесии появится портал для туристов

По его словам, для более комфортного и качественного пребывания туристов в регионе он поручил правительству создать туристический портал с оцифровкой туристских маршрутов и объектов региона.

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Также Темрезов дал поручение благоустроить в КЧР общественные места для комфортного отдыха как местного населения, так и путешественников. В год регион принимает более двух миллионов гостей, новый портал может привлечь новых туристов и позволит им лучше планировать путешествия.

Напомним, что в Москве прошел фестиваль, посвященный Карачаево-Черкесии. Ранее в республике ярко отметили День России.