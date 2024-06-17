В Чувашии появился первый автомаршрут для туристов

Автомобильный туристический маршрут впервые разработан для путешествий по территории Чувашии. Он включает достопримечательности, отели и кафе, написал в своем Telegram-канале вице-премьер региона - глава Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов.

© РИА Новости

"Мы разработали первый автомобильный туристический маршрут по Чувашии. <…> По автомаршруту расположены популярные достопримечательности, свыше 20 отелей и хостелов, столько же объектов питания, пять санаториев, три кемпинга", - написал Краснов.



По его словам, маршрут создан в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России. Краснов добавил, что схема путешествия на автомобиле размещена на федеральном сайте Russia Travel, созданном по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Маршрут <…> охватывает четыре федеральные трассы, тем самым позволяет автотуристу посетить большую часть республики. Программа посещения всех туристически привлекательных мест разработана так, чтобы турист задержался в республике более чем на сутки", - цитируют слова Краснов в его пресс-службе.



Маршрут рассчитан на четыре дня и включает посещение 10 округов, следует из приведенного на сайте описания. В числе достопримечательностей - музеи, прибрежные территории, различные парки, природные достопримечательности. В частности, в Чебоксарах предлагается посетить Чувашский национальный музей и этнокультурный парк "Сувар", прогуляться по Красной площади, речному порту и Московской набережной.