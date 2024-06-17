На «Роза Хутор» развивают природный туризм

Открытый 2 года назад на высоте 1900 м над уровнем моря на южном склоне хребта Аибга кемпинг «Нахазо» стал первым современным туристическим объектом в горах Сочи, который предлагает отдых в окружении дикой природы в удобном формате. На его территории расположено 12 деревянных домиков-лоджей повышенного комфорта, напоминающих палатки. В кемпинге есть вся инфраструктура, в том числе инфоцентр с прокатом горной экипировки, большая терраса с видом на долину реки Псоу, доступны сотовая связь и Wi-Fi. Попасть в «Нахазо» можно по благоустроенной тропе протяженностью 7 км, которая стартует от высшей точки курорта «Роза Хутор» – 2320 м над уровнем моря. По пути, разработанному совместно со специалистами Сочинского национального парка в целях сохранения природы, можно полюбоваться панорамами Кавказского хребта, встретить цветущие альпийские луга с яркими травами, тенистые рощи вековых пихт, прохладный родник.

«Развитие пешего туризма является одним из приоритетных направлений курорта “Роза Хутор”. Такой вид отдыха становится все более популярным и позволяет прикоснуться к дикой природе. В летнем сезоне 2023-го года кемпинг “Нахазо” с ночевкой посетили более 5 тыс. гостей. Очень многие хотят попробовать себя в горном туризме, но не знают, с чего начать. Часто люди просто не понимают, где взять палатку, спальник, необходимое оборудование, кто-то не хочет нести тяжелый рюкзак. В новом летнем сезоне на курорте “Роза Хутор” появилась возможность познакомиться с настоящей походной жизнью, совершив двухдневный тур в “Нахазо” в компании профессионального гида. В кемпинге оборудовано 20 настилов для палаток. Гид не только проведет гостей по маршруту и расскажет об окружающих красотах, но и установит двухместную палатку, познакомит со всеми тонкостями. При этом гостям ничего не нужно брать с собой, все необходимое, включая коврики и спальники, предоставляется на месте. Таким образом легко сделать первые шаги к знакомству с дикой природой», – рассказала руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольга Падейская.

Двухдневные туры в кемпинг «Нахазо» будут проводиться в летний период с 3 июля по 11 сентября каждую неделю по средам и субботам. Подробнее на официальном сайте курорта.

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