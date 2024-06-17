На канатках «Архыза» разрешили перевозить крупных собак

На территории курорта «Архыз» изменились правила пользования канатными дорогами. Теперь гости курорта могут поднимать в горы крупных собак в кабинах канатных дорог.

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«С заботой о вас и ваших питомцах мы утвердили правила пользования канатными дорогами для гостей, отдыхающих на нашем курорте с собаками, весом более 5 кг, и желающих подняться с ними в горы», — сообщается в телеграм-канале курорта.



Первый крупный пес по кличке Оливер поднялся на высоту 2250 метров на канатке в субботу. Пресс-служба курорта также разместила видео с четвероногим пассажиром в своих социальных сетях.

Уточняется, что для проезда на канатной дороге для собак нужно приобретать отдельный билет стоимостью 500 рублей. Пока подняться с питомцем можно только на Южный склон, но скоро эта опция будет доступна и на канатках Северного склона.