Тургагент назвал причины, по которым туристы теряют интерес к Сочи

Директор одного из турагентств Анастасия Данилина рассказала, почему смотрит скептически на планы властей вдвое увеличить туристический поток в Сочи к 2035 году. Она отметила, что хоть в Сочи по-прежнему едут отдыхать миллионы человек, все чаще она сталкивается с крайне негативными впечатлениями туристов о своем отдыхе.

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Данилина отмечает, что из года в год претензии к нехватке пляжей, гостиниц, плохим дорогам не меняются, и даже привыкшие отдыхать в Сочи в последнее время рассматривают другие направления. Больше всего претензий появилось в 2022 году, когда курорт оказался не готов к такому наплыву туристов. Людей в городе слишком много, а инфраструктуры не хватает.

Вторая крупнейшая проблема — это цены. В Сочи они сравнялись с курортами Египта и Турции, но не предоставляют их сервиса по принципу «все включено». Аналогичный сервис был только у некоторых международных сетей отелей, но после того, как управление в свои руки взял местный бизнес, уровень упал до среднего по курорту.

Ранее отмечалось, что туристы и местные жители были возмущены исчезновением с пляжей бесплатных туалетов. Даже в кафе в городе многие туалеты стали доступны только посетителям.

В связи с этими и рядом других менее значимых претензий российские туристы предпочитают отдыхать не только в Крыму, но и на побережье Каспийского и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю июня в Сочи пройдет гастрономический фестиваль «Кухня без границ».