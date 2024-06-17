На 21 день закрыли часть туристических троп в Ялтинском заповеднике

Этой информацией поделились в пресс-службе «Заповедного Крыма».

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С понедельника, 17 июня ограничили доступ к некоторым туристическим тропам и маршрутам в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Данные меры были приняты в связи с введением специального противопожарного режима, добавили в организации.

По прогнозу, что заповедник частично будет закрыт на протяжении 21 дня, а на его территории установят четвертый и пятый классы пожарной опасности. В заповеднике закроют для посещения Кореизскую, Боткинскую, Таракташскую тропы, а также Иограф и Еврейскую, отметили в организации «Заповедный Крым».

Также в организации отметили, что часть эколого-просветительских маршрутов на территории Ялты будет доступна при соблюдении требований противопожарной безопасности.