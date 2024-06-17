Топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2024 года
Гастрономический туризм – всего-то несколько лет назад даже смысл этого словосочетания был не сразу понятен среднестатистическому отечественному путешественнику. Но многое изменилось. На сегодняшний день это один из самых популярных поисковых запросов. И всё больше туристических объектов ориентируется в плане развития инфраструктуры, создания всевозможных сезонных предложений, дополнительных активностей именно на человека со вкусом.
С каждым годом всё больше россиян и гостей нашей невероятной страны активно интересуется темой. Как с точки зрения отдыха – так и в плане бизнеса, инвестиций. На карте России появляется всё больше востребованных объектов туризма, выгодно отличающихся локальными продуктами и напитками, кухней стабильного мирового уровня, исключительными и уникальными предметами и объектами дизайна, архитектуры и т.п.
И сегодня перед вами новый рейтинг – Топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2024, по результатам голосования ведущих рестораторов, отельеров, шефов, специалистов, инвесторов, предпринимателей самых разных специальностей сферы.
50 Лучших объектов гастрономического туризма 2024, Россия:
- «Абрау-Дюрсо». Центр туризма, село Абрау-Дюрсо, Новороссийск, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельни, рестораны (концепция которых основана не только на местных винах, но и продуктах), дегустации, отели, кемпинг, туристический лагерь, фестивали, атмосфера, экскурсии, мастер-классы.
- Artest. Ресторан высокой кухни Аркадия Новикова и шеф-повара Артёма Естафьева (название проекта – аббревиатура от имени шефа), кухня которого основана на российских продуктах, включая дикоросы, собственное производство овощей и фруктов (эко-хозяйство «Агроном», Московская область) и собственная лаборатория-производство (прямо в ресторане) многих ингредиентов блюд, Москва.
- WinePark. Винный парк, село Оползневое, Ялта, Крым. Повод для посещения, активности: уникальное интерактивное пространство, центр винных открытий, формирующий вокруг себя масштабную инфраструктуру, виноградники, винодельня, сыроварня, ресторан современной крымской кухни, дегустации, отель, фестивали, экскурсии, мастер-классы.
- «Истринская сыроварня Олега Сироты». Повод для посещения, активности: экскурсии, ресторан при самой знаменитой сыроварне страны, луково-сырный суп, фондю, бургер с Колмогоровским сыром и другие необычные блюда, приготовленные на основе сыров собственного изготовления, магазин, фестивали (объединяющие не только поклонников жанра, но и сыроделов со всей страны).
- «Коломенская пастила». Музей истории со вкусом, Коломна. Повод для посещения, активности: традиционная русская пастила, яблоневый сад, салонные чаепития, лавка, экскурсии, атмосфера центра старинного российского города с минимальными вкраплениями новизны.
- «Красная поляна». Курорт, Адлерский район, Сочи, Краснодарский край. Горный курорт мирового уровня в природном заповеднике, развитая инфраструктура, отели, рестораны (в том числе от ведущих ресторанных групп страны), блюда из местных локальных продуктов и специалитетов, в том числе собственного производства, пасека, горные панорамы, экскурсии, атмосфера, фестивали, медицинские центры.
- Chateau Tamagne. Центр энологии, станица Тамань, Темрюкский район, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельня, гастробар, экскурсии, мастер-классы.
- Проект Вадима Дымова в Суздале. Сельскохозяйственное производство полного цикла, гостевые дома премиального уровня (расположенные в отреставрированных исторических деревянных усадьбах), гастрономические рестораны («Агроном», «Гостиный двор»), кухня которых основана на сезонных, локальных, исключительных, собственных продуктах, «Дымов Керамика» – производство посуды по традиционным локальным технологиям. Владимирская область. Повод для посещения, активности: убедиться, что нереальное – реально, невероятная атмосфера, традиции, покой, радость и умиротворение в городе-сказке на высоком берегу реки.
- Chateau Pinot. Агротуристический комплекс, село Федотовка, Новороссийск. Повод для посещения, активности: винодельня, ресторан русской и французской кухни, улиточная ферма, пасека, питомник птиц, экскурсии.
- La Fattoria Little Italy. Сыроварня, село Медное, Тверская область. Повод для посещения, активности: одно из старейших в России производств сыров по традиционным итальянским технологиям, ферма, производство молодых и выдержанных сыров по традиционным итальянским технологиям, ресторан, мини-отель, лавка, мастер-классы, настоящая деревенская жизнь.
- Никола-Ленивец. Крупнейший арт-парк Европы вокруг крохотной деревни, Калужская область. Повод для посещения, активности: 650 гектаров творческих экспериментов в самых разных областях (от искусства до экофермерства), архитектура, арт-объекты, гостевые дома, палаточный лагерь, продукты, произведённые без химических удобрений и средств защиты растений, рестораны, кафе с простой едой на каждый день, гастроли ведущих шефов, мастер-классы, фестивали, концерты, программы, объединяющие и развивающие семью и человека, атмосфера драйва и креатива.
- Villa Romanov Wine Club & SPA. Загородный клуб на побережье Азовского моря, станица Голубицкая, Темрюкский район, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельня, отель, ресторан, локальные продукты, осетровая ферма, экскурсии, мастер-классы, гольф, спа.
- «Ясно поле». Экопарк, Вележево, Тульская область. Повод для посещения, активности: концепция здорового образа жизни и экологичного земледелия, деревня будущего, ферма органического земледелия, эколаборатория, творческие мастерские, гостиница-теплица, гостевые дома, глэмпинг, парк с арт-объектами, рестораны современной фермерской кухни, сыроварня, мастер-классы, фестивали, концерты, программы, объединяющие и развивающие семью и человека.
- Мацестинская чайная фабрика. Чайная фабрика, село Измайловка, Сочи, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: самая северная в мире чайная плантация, экологически чистое, натуральное производство, красота, горный воздух, атмосфера, экскурсии, дегустации, мастер-классы, магазин.
- Chateau de Talu. Ресторанно-дегустационный комплекс, Геленджик, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельня-дворец, исключительный гастрономический ресторан, музей, локальные продукты, экскурсии, дегустации, мастер-классы.
- Cyclope, ресторан при винодельне первого и единственного в России биодинамического семейного винодельческого хозяйства UPPA Winery. Севастополь, Балаклавский район, село Родное, Крым.
- «Долина Лефкадия». Винодельческое хозяйство, село Молдаванское, Крымский район, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельня, ресторан новой русской кухни, гостевой дом, музей, экскурсии, мастер-классы.
- «Винотеррия», загородный комплекс, ресторан при винодельне Nesterov Winery, хутор Семигорский, Новороссийск, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: загородный комплекс, мини-отель, виды на виноградники, форшмак по-черноморски из барабульки, саргана и луфаря, филе фермерской перепелки с каштановым хумусом и другие блюда черноморской кухни из локальных продуктов.
- «Вилла Плёс». Оздоровительный комплекс на берегу Волги, д. Шаляпино, Ивановская область. Повод для посещения, активности: проживание в роскошных современных вилах, удивительная атмосфера, особая система здорового питания кухня гастрономического ресторана – основана на сезонных, локальных продуктах, выращенных в собственных теплицах, спа, прогулки, сказочные пейзажи, покой, радость и умиротворение на берегу великой русской реки.
- «Поместье Голубицкое», агротуристический комплекс и настоящее поместье на Азовском море в одном лице, станица Голубицкая, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, дегустации, экскурсии, роскошные анфилады, залы, ресторан, старинный маяк, экспозиции современных художников.
- «Калачная». Производство, музей истории со вкусом, возродивший старинный городской промысел, Коломна. Повод для посещения, активности: экскурсии на производство традиционной и легендарной разновидности русского фаст-фуда, популярной уже за 250 лет до открытия Америки и в наше время, лавка, экскурсии, атмосфера центра старинного российского города с минимальными вкраплениями новизны.
- Villa Aristov. Центр энологического туризма, посёлок Виноградный, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельческий комплекс, гастромолл, конгресс-холл, концертная площадка, музейный комплекс, стадион, экскурсии, мастер-классы.
- Esse Sunset. Ресторан при винодельне с потрясающим видом на море и горные склоны, Долинненское сельское поселение, Бахчисарайский район, Крым.
- m2. Органическая ферма полного цикла, экопосёлок, деревня Шульгино, Московская область. Повод для посещения, активности: ультрасовременное органическое хозяйство, гостевые дома, питание, экскурсии – узнать о здоровой еде всё и немного больше, экологически чистые, сертифицированные продукты: сыр, стейки и мясные деликатесы, птица, хлеб, напитки, пиво и вино (собственные виноградники расположены в Крыму) и пр., произведённые без ГМО, пестицидов, синтетических удобрений, консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса, магазин.
- «Инкерманский завод марочных вин», Инкерман, Севастополь, Крым. Повод для посещения, активности: атмосфера, экскурсии по многоэтажным подземным галереям, мастер-классы по купажированию, винное казино и эногастрономические дегустации.
- «Уткино». Загородный отель на берегу залива реки Маныч, Семикаракорский район, Ростовская область. Повод для посещения, активности: ресторан современной донской кухни из сезонных продуктов собственного производства, ферма, собственный пляж, бассейны, экскурсии, мастер-классы, охота, рыбалка, спа.
- «Пирамида». Центр арктического туризма, современные рестораны, бары, отель в атмосфере советского шахтёрского рудника (шахта действует и сегодня). Повод для посещения, активности: все гастрономические прелести и редкости морей Северного Ледовитого океана, уникальный жизненный опыт. Отсутствие стабильной мобильной связи и интернета дарят стойкое ощущение возвращения в прошлое.
- «Золотая балка». Туристический комплекс, Балаклава, Севастополь, Крым. Повод для посещения, активности: виноградники, винодельня, арт-парк, ресторан локальной кухни, дегустации, фестивали, экскурсии, мастер-классы.
- The Atelier. Локаворский ресторан, Волгоград. Повод для посещения, активности: slow food, современная русская кухня из сезонных продуктов собственного фермерского хозяйства, а также ферм, расположенных в радиусе 100 км, не использующих вредные для природы и человека технологии и вещества.
- «Шаакен Дорф». Музейно-экскурсионный комплекс при сыроварне (названа в честь местного исторического замка Шаакен, расположена в историческом здании), посёлок Некрасово, Зеленоградск, Калининградская область. Повод для посещения, активности: уникальный объект, чувство времени, атмосфера, дегустации, конфеты «сыр в шоколаде» (изюминка уникального объекта гастрономического туризма).
- PRIMEBEEF BAR. Рестораны, кейтеринг от компании-производителя мраморной говядины Primebeef, Москва. Повод для посещения, активности: правильный вкус, подача от одного из ведущих российских производителей мраморной говядины, дегустации, мастер-классы.
- «Мыс 1869». Ресторан при винодельне «Мысхако», село Мысхако, Новороссийск, Краснодарский край. Здесь главный герой не только в зале, но и на кухне – виноград. Используется в самых разнообразных видах: лактоферментированном, заизюмленном, масла (для заправки салатов), винной соли, пудры из кожицы и др.
- «ЭкоДеревушка». Необычный агротуристический комплекс, село Парфентьево, Коломна, Московская область. Повод для посещения, активности: фермерское хозяйство, кафе с блюдами из собственных сыров, баранины, козлятины, крокодилятины, виноградных улиток, мастер-классы, улиточная, крокодиловая ферма.
- «Иваногородская минога». Дегустационный зал при магазине компании «Юникс», Ивангород, Ленинградская область. Повод для посещения, активности: деликатесы и простые блюда из балтийской миноги и местной рыбы, атмосфера, рассказы о традициях лова и приготовления.
- «Приокское». Рыбоводческое предприятие, Алексин, Тульская область. Повод для посещения, активности: современный рыбоводческий комплекс, своими глазами увидеть, как производится «чёрное золото России» – икра русско-ленского и сибирского осетра и стерляди, экскурсии, дегустации, мастер-классы.
- «Горчичная поляна». Экоферма, созданная при деятельном участии ведущих и легендарных участников мирового экофермерского движения – Зеппа Хольцера и Карла-Людвига Швайфурта, деревня Льва Толстого, Тульская область. Повод для посещения, активности: органические овощи и мясо, сертифицированные в соответствии с требованиями экологического производства Евросоюза, гостевой дом, настоящая деревенская жизнь, для души поработать на элеваторе, научиться доить корову.
- sheLESt. Гастрономический ресторан, кухня которого основана на местных, сезонных, локальных (в том числе диких – из местных лесов и собственного производства) продуктах и специалитетах – расположен в отеле Just Wood на обоих берегах реки Осётр, в 40 км от Тулы в лесопарковой зоне экологически чистого Венёвского района.
- «Адлер». Племенной форелеводческий завод, село Казачий Брод, Адлерский район, Сочи, Краснодарский край. Повод для посещения, активности: янтарная, радужная серая, речная, голубая кобальтовая форель, стальноголовый лосось, черноморская кумжа, осётр, стерлядь, несколько десятков искусственных прудов, которые наполняются водой из артезианских скважин на берегу горной реки Мзымта, дегустационный зал, экскурсии, рыбалка, магазин.
- «Моремания». Сеть кафе рыбной кухни – от производства икры и рыбных деликатесов «Северной компании», Москва, Московская область, Владимир. Повод для посещения, активности: блюда из российской и зарубежной рыбы и морепродуктов, доступные цены, магазины рыбы, морепродуктов и деликатесов.
- «Стейк & Бургер», сеть бургерных от компании-производителя «Мираторг», Москва. Повод для посещения, активности: правильный вкус, подача от одного из ведущих российских производителей мраморной говядины, дегустации, мастер-классы.
- «Чум». Ресторан северной кухни, Тюмень. Один из самых титулованных в стране и в мире, удостоен многочисленных наград. Миссия – продемонстрировать атмосферу северного края, реальный вкус и аромат тайги, рассказать о кулинарных традициях Русского Севера.
- «Руза Фэмили Парк». Эко-отель Московская область. Повод для посещения, активности: отдых на свежем отдыхе, проживание в коттеджах, ресторан, кухня которого основана в том числе на собственном производстве сыров и сезонных, локальных продуктах.
- Gasthof Grenz. Загородный комплекс в формате загородной усадьбы, Светловский городской округ Калининградская область. Повод для посещения, активности: неповторимое сочетание комфорта и загородного отдыха, перегрузиться, понаблюдать, как выращивают овощи, ресторан, магазин с собственными продуктами.
- La Ferme de Reve. Замок и прогрессивное фермерское хозяйство в пригородах Коломны – деревня Доношово, Московская область. Повод для посещения, активности: архитектура в замковом французском стиле, виноградные улитки и другие местные, экологически чистые продукты, выращенные не в промышленных объёмах без участия пестицидов, консервантов, ароматизаторов, гормонов роста, ГМО и прочих тиражных «ценностей», ресторан, отель, прогулки вдоль дубрав, огородов и пастбищ.
- «Богдарня». Агротуристический комплекс, Владимирская область. Повод для посещения, активности: объект возрождения русских традиций, ферма, сыроварня, русские стейки, ресторан, отель, фестивали, настоящая деревенская жизнь.
- Verba Mayr. Оздоровительный центр, город Пушкино, Московская область. Повод для посещения, активности: философия здорового образа жизни, обучение здоровым привычкам, де люкс отель, ресторан высокой кухни и здорового питания, собственное производство безлактозных метабиотиков (основа кухни) – инновационных заквасок с пропионобактериями и бифидобактериями, оздоровительный центр, детокс, спа.
- «Рыбзаводъ». Бутик-отель, село Самосделка, Камызякский район, Астраханская область. Повод для посещения, активности: ресторан региональной кухни из только что выловленной рыбы, рыбалка, охота, бассейн, набережная с костровой площадкой, оперные вечера, спа, лотосовые поля, экскурсии.
- «Усадьба Мангуп». «Проект о наслаждении» (так называют себя создатели) при винодельне MANGUP ESTATE, село Родное, Севастополь, Крым. Повод для посещения, активности: атмосфера, экскурсии, дегустации, гостевой дом, мини-ферма, лекарственный огород, фруктовый сад, пасека.
- Russo-Balt Resort Kamchatka North Adventures. Бальнеологический и гастрономический курорт для уединенного отдыха небольшого количества гостей, Камчатский край, 25-й км автодороги Паратунка-Елизово. Повод для посещения, активности: расслабленный отдых на краю земли, камчатская кухня – из свежих, локальных морепродуктов, дичи и дикорастущих ягод и трав, магия дикой природы, океана и дымящихся вершин вулканов.
- «Мариинские избы». Один из самых необычных туркомплексов России. Расположен в старинном уральском селе Мариинск, основанном заводчиками Демидовыми в 1783 году в 70 км от Екатеринбурга. Активности: размещение в избах XIX века, глэмпинг на острове, трактир из собственных фермерских продуктов, экскурсии по уральским горам, леса, великолепные пейзажи, атмосфера.