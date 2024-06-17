Топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2024 года

Гастрономический туризм – всего-то несколько лет назад даже смысл этого словосочетания был не сразу понятен среднестатистическому отечественному путешественнику. Но многое изменилось. На сегодняшний день это один из самых популярных поисковых запросов. И всё больше туристических объектов ориентируется в плане развития инфраструктуры, создания всевозможных сезонных предложений, дополнительных активностей именно на человека со вкусом.

© unsplash

С каждым годом всё больше россиян и гостей нашей невероятной страны активно интересуется темой. Как с точки зрения отдыха – так и в плане бизнеса, инвестиций. На карте России появляется всё больше востребованных объектов туризма, выгодно отличающихся локальными продуктами и напитками, кухней стабильного мирового уровня, исключительными и уникальными предметами и объектами дизайна, архитектуры и т.п.

И сегодня перед вами новый рейтинг – Топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2024, по результатам голосования ведущих рестораторов, отельеров, шефов, специалистов, инвесторов, предпринимателей самых разных специальностей сферы.

50 Лучших объектов гастрономического туризма 2024, Россия: