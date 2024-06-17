Едем на грязи: топ-5 мест на Кавминводах

Лечебная грязь — одно из древнейших средств для поддержания здоровья тела и духа. Собрали популярные места, где в регионе можно опробовать уникальные процедуры.

© unsplash

Вовсе не обязательно отправляться на заграничные курорты за экзотическими ваннами и обертываниями. В России также широко применяется необычное лечение — грязью. На Кавминводах зачастую используют уникальное сырье из озера Тамбукан. Эта иловая грязь славится содержанием минеральных и органических веществ, ее назначают для очистки кожи, оздоровления суставов, заживления рубцов и улучшения обменных процессов. Но помните: перед процедурами необходимо проконсультироваться с врачом.

Грязелечебница Семашко в Ессентуках

Это одна из крупнейших в Европе грязелечебниц, которая к тому же располагается в одном из самых красивых зданий на Кавминводах. В народе место давно прозвали настоящим храмом здоровья, ведь за век существования здесь побывали миллионы людей.

Лечебные программы основаны на применении грязи озера Тамбукан. Считается, что в ее состав входят сине-зеленые водоросли, витамины А, D, E, K и F, минералы, гуминовая кислота, липиды, каротин, хлорофиллы. В грязелечебницу Семашко направляют людей с болезнями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, урологическими и гинекологическими недугами.

Ессентуки, ул. Семашко, 10

Санаторий «Казахстан» в Ессентуках

Широко применяют лечебную грязь озера Тамбукан и в санатории «Казахстан» в Ессентуках, где есть уникальная инженерная система подготовки, регенерации, подогрева и подачи сырья непосредственно в процедурные кабинки. Несколько бункеров общей вместимостью 40 тонн находятся в специальном помещении — грязехранилище, что позволяет сохранять полезные свойства природного материала.

Прошедшая специальную обработку тамбуканская грязь с помощью насоса подается для использования в уже подогретом виде. Комфортная для тела температура 38 градусов позволяет достичь максимального лечебного эффекта и получить удовольствие от процедуры. Длительность процедуры — от 15 минут. Температура поддерживается благодаря специальным кушеткам с системой подогрева.

Ессентуки, ул. Пятигорская, 44

Бальнеогрязелечебница в Георгиевске

В живописном уголке у озера, где чистый воздух и оборудованы места для отдыха в атмосфере маленького провинциального городка, находится неприметное двухэтажное здание местной бальнеогрязелечебницы. Внутри полузабытая советская эстетика — скамейки, обтянутые дерматином, гипсовый рельеф в холле. В узких коридорах много пенсионеров: цены здесь значительно ниже, чем в других здравницах Кавминвод.

Лечение проходит на базе дневного стационара. В большинстве процедур используется йодо-бромная минеральная вода. Фаворит же среди посетителей, конечно, грязелечение. Тамбуканский сероводородный ресурс применяют для нанесения аппликаций, в кабинетах физио- и фитотерапии. В здравнице также есть кабинеты ручного медицинского массажа и крытый бассейн.

Георгиевск, ул. Шоссейная, дом № 2, корпус 2

Железноводская бальнеогрязелечебница

Железноводская бальнеогрязелечебница расположена в центре курортной зоны вблизи источников минеральной воды «Славяновский» и «Смирновский». Комплекс — разноэтажные здания со всеми привычными удобствами. Все процессы грязелечения здесь механизированы, и лечебница популярна среди туристов. В здравнице есть подземные резервуары, куда грязь завозят прямо из озера. Хранится она при строго определенной температуре.

Фишка — использование природного радона. Подобные методики принесли славу курортам Кавминвод. Радон эффективен при неврологических заболеваниях, болезнях опорно-двигательного аппарата и органов дыхания, а также многих других.

Железноводск, Ленина, 9

Кисловодская бальнеолечебница

В центре самого солнечного курорта Ставрополья находится одно из старейших лечебных учреждений города — Кисловодская бальнеолечебница. Там делают процедуры с использованием кисловодских минеральных вод и, конечно, грязи из озера Тамбукан.

Для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи, для улучшения микроциркуляции крови в учреждении проводится необычное обертывание. Все тело пациента покрывают грязью на 15 минут. В течение этого времени может ощущаться приятное покалывание и усиливаться потоотделение. После обертывания пациенты отмечают прилив сил, но кожа может стать немного сухой.

Другая процедура — грязевая ванна. Пациент погружается в нее на 15 минут, после чего отправляется в душ. Считается, что, в отличие от грязевого обертывания, грязевая ванна бережнее воздействует на организм.

Не менее популярны и грязевые аппликации. Колени, плечи, локти, стопы, поясница и даже десны — тамбуканская грязь наносится на определенную часть тела, после чего пациента обертывают на 15 минут. В это время человек буквально впитывает в себя полезные вещества, уверяют в здравнице.

Кисловодск, Курортный бульвар, 8