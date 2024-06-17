Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый регулярный рейс в аэропорт Элисты. Об этом сообщается в Telegram-канале крупнейшего перевозчика страны.

Уточняется, что самолет Airbus A320 прилетел в авиагавань на юге России 16 июня с практически полной коммерческой загрузкой. На взлетно-посадочной полосе борт приветствовали водяной аркой.

Теперь нацперевозчик будет выполнять рейсы в столицу Калмыкии три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Как пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР), летом авиабилеты туда-обратно стоят от 15 тысяч рублей.

Тем временем авиакомпания Red Wings приостановила полетную программу в Элисту из Жуковского. Билеты продавались до 14 июня.

Аэропорт Элисты, который был закрыт с начала спецоперации на Украине, принял первый гражданский рейс в конце мая. В Росавиации заявляли, что пока возобновление работы других южных гаваней не ожидается.