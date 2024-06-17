Стало известно, сколько китайских туристов посетило по безвизу Дальний Восток

С января по май текущего года Дальний Восток посетили более 100 тыс. китайских туристов. Из них около 50 тыс. принял Приморский край и по 20 тыс. – Приамурье и Москва.

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Об этом сообщила заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ Мария Бадмацыренова в ходе визита в Пекин в рамках деловой программы культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце». По ее словам, по итогам 2023 года регионы ДФО стали лидерами по темпам роста туристского потока среди регионов РФ. Дальний Восток в прошлом году посетили более шести млн внутренних туристов, из которых две трети турпотока пришлось на Приморский и Хабаровский края, а также Бурятию. Однако ДФО остается немассовым направлением.

Бадмацыренова отметила, что на сегодня каждый десятый проект, который создается на Дальнем Востоке в рамках преференциальных режимов, имеет туристическую направленность. В общей сложности в сферу гостеприимства инвестируют 300 резидентов, которые реализуют проекты на сумму 200 млрд рублей и создают 13,8 тыс. рабочих мест для дальневосточников.

Среди масштабных круглогодичных проектов в ДФО – морской курорт в Приморье, горнолыжный курорт «Парк Три вулкана» на Камчатке, проект «Курилы» на острове Парамушир, «Байкальская Гавань» в Бурятии. На каждый вложенный рубль федеральных средств приходится до семи рублей внебюджетных инвестиций.

Напомним, что безвизовый режим для туристических групп от пяти до 50 человек между Россией и Китаем был возобновлен с 1 августа 2023 года. В 2025 году должен заработать безвизовый режим для поездок в Китай для туристических групп от трех человек. Еще одним нововведением может стать увеличение срока пребывания групп с 15 до 21 дня. Над введением новых правил работает Минэкономразвития РФ.