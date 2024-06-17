На курорте Шерегеш построят пять новых трасс

Курорт Шерегеш стремительно развивается. В скором времени на горе Зеленой в секторе E появятся новые трассы. Об этом стало известно в ходе рабочего визита в популярное туристическое место врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

© РИА Новости

«С их реализацией сектор получит комфортную инфраструктуру и станет одним из самых привлекательных в Шергеше для туристов», – отметил врио губернатора.



По его словам, сейчас обсуждается вопрос строительства пяти новых горнолыжных трасс на выкате сектора «Е». Илья Середюк также обсудил с инвестором реконструкцию гастрокорта, строительство гостиницы и хостела, а также ресторана и паркинга.