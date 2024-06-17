Китайцы открыли для себя поселок Агинское

В поселке Агинское побывала уже третья организованная туристическая группа из Китая. Маршрут, которым заинтересованы иностранные гости, называется «Путь воина». Он рассчитан на два дня и одну ночь.

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«Мы его опробовали и убедились, что не ошиблись. Китайским туристам очень нравится приезжать в Агинское. Над такими поездками работают четыре туроператора – два местных «Надежда» и «Серебряное кольцо» и два китайских « Порт» и «Юность». Стоимость путешествия в Забайкалье 17 тысяч рублей. Одна группа – 22 гостя. Желающих приехать гораздо больше, но пока мы не можем себе этого позволить. В гостиницах не хватает мест», - сказал представитель туроператора «Серебряное кольцо» Булат Амагабазаров.



Он отметил, что туристы посещают мараловую ферму «Зымка», этнокомплекс «Кочевник», а также мемориал «Слава», Свято-Никольский храм. Много гуляют по поселку и знакомятся с его памятниками, архитектурой и магазинами.

«В магазинах китайцы покупают шоколад, тушенку, мед. Это самые популярные продукты», - добавил Булат Амагабазаров.



Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Ранее губернатор Александр Осипов, отвечая на вопрос журналистов о туристической привлекательности Забайкалья, отметил что прежде всего наши территории нужно обустраивать для забайкальцев и сюда потянутся иностранные туристы.