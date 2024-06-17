Круизный туризм на территории Дальнего Востока и Арктики стал проще

Организация круизных морских туров упростилась в ДФО и Арктических регионах. Российским круизным судам, заходящим в порты АЗРФ и Дальневосточного федерального округа больше не нужно проходить пограничный контроль.

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С 17 июня вступает в силу Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 604-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации». Согласно новым правилам, российские круизные суда могут воспользоваться уведомительным порядком при заходе в порты арктических регионов и ДФО. Для этого за 72 часа до выхода судна из порта отправления необходимо направить уведомление о маршруте, пассажирах и членах экипажа в соответствующий пограничный орган ФСБ, который отвечает за соблюдение погранрежима в порту назначения.

В опубликованном на портале правовых актов постановлении Правительства РФ от 06.06.2024 № 772 «Об утверждении Правил направления уведомлений о маршруте, пассажирах и членах экипажа судна под Государственным флагом Российской Федерации, перевозящего пассажиров в целях туризма» говорится также, что в случае изменения маршрута следования, примерных дат нахождения в море и захода в порты после выхода судна из порта убытия заявитель или его представитель должны незамедлительно проинформировать об этом пограничный орган по телефонной или факсимильной связи или по электронной почте.