Активность туристов заставляет отели обновлять интерьеры

Рост заявок на меблировку коммерческой недвижимости отмечают в этом году производители. В первую очередь это связано с развитием внутреннего туризма, считают участники рынка.

© Российская Газета

Количество заявок на мебель для коммерческих помещений в первом полугодии увеличилось на 10,7% по сравнению с началом 2023 года, рассказали в интерьерной компании Mr.Doors. При этом наибольший интерес к меблировке проявляют отельеры (с их стороны спрос подскочил на 18%), на втором месте - владельцы офисных пространств ( +12,6%), а замыкает тройку лидеров направление магазинов и шоу-румов (+10,3% к первому полугодию прошлого года). Спрос со стороны ресторанов и других предприятий общепита, напротив, снизился на 1,5%, отмечают в компании.

По данным Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности, производство деревянной офисной мебели в первые четыре месяца этого года в штуках выросло на 7%. Подросли и другие категории - например, производство деревянной мебели для спальни увеличилось в полтора раза, раскладной мягкой мебели на 3%, но что из этого связано со спросом со стороны, например, гостиниц, а что - со стороны владельцев квартир, сказать сложно.

Спрос на меблировку коммерческих помещений увеличился на 30%, говорит гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

"Мы видим стабильный рост спроса на меблировку отелей и апартаментов, - отмечает он. - Значительно активизировались коворкинги. Их особенность заключается в том, что сами заказы могут быть довольно крупными, но состав заказа может быть весьма широк по номенклатуре и может состоять из большого числа различных мелкосерийных секций".



© unsplash

"Повышенный интерес к меблировке отелей, гостиниц связан в первую очередь с активным развитием внутреннего туризма в текущих геополитических реалиях, - говорит гендиректор Mr.Doors Сергей Шихов. - Самыми активными здесь, конечно, являются приморские регионы. Однако есть и запросы от клиентов, развивающих направления эко-туризма с соответствующими решениями интерьеров с отсылкой к природности и натуральным материалам".



© unsplash

"В ситуации, когда заграничные направления становятся недоступными и слишком дорогими, перед российскими отельерами стоит непростая задача привлечь к себе как можно больше туристов, - говорит управляющий отеля "Резиденция Санторини" (Сочи) Антон Балушкин. - Потенциальные потребители выбирают отель в первую очередь глазами, поэтому спрос на меблировку и обновление номерного фонда объясним".



С ростом числа туристов возрастает и конкуренция среди отелей, отмечает управляющий гостиничным комплексом "Миротель" (Новосибирск) Олег Грикун. Обновление номерного фонда становится необходимостью для поддержания конкурентоспособности.

"Если люди все больше путешествуют по России, это не значит, что они не избалованы сервисом и не хотят качественного отдыха высоких стандартов".



Чаще всего коммерческие помещения заказчики предпочитают делать в современном стиле - более 50% от общего числа запросов, "неоклассика" - более 13% и "классика" - менее 10%, рассказали в Mr.Doors. Но проявляется интерес к таким ранее не слишком популярным стилям как ар-деко и джапанди. Кроме того, эксперты отмечают, что интерьеры коммерческих помещений все чаще смещают акцент с готовых мебельных решений в сторону индивидуальных разработок.

Гостиницы не только внедряют новые дизайнерские решения, но и улучшают технологическое оснащение номеров, говорит Грикун. Это могут быть в числе прочего умные колонки в номерах, игровые приставки последнего поколения и т. п. Меблировка, реновация и обновления зачастую способствуют снижению операционных затрат и позволяют повышать привлекательность гостиничного бизнеса, отмечает он.

Коммерческие заказчики в последнее время уделяют особое внимание актуальным решениям типа интеграции системы "умного дома", то есть технической стороне интерьера, которая будет работать на дополнительный комфорт конечного потребителя, гостя, подтверждает дизайнер интерьера Павел Осипов. Это может быть, например, оснащение мебели дополнительными техническими функциями вроде встраивания систем подзарядки гаджетов. Кроме того, сохраняется тренд на экологичность в интерьерах - это касается и используемых материалов в отделке, меблировке, и в оттенках мебели. К примеру, на последней выставке в Милане, которая определяет основные интерьерные векторы будущего, уделялось особое внимание проблемам мирового океана, поэтому, подчеркивает дизайнер, на смену оттенкам зелени, которые последние годы использовались довольно активно, приходят оттенки воды в разных их сочетаниях.