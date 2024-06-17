Эксперт рассказал о новом туристическом проекте «Вепсская тропа»

Хорошей альтернативой массовому «дикому» пребыванию на природе станет реализующийся в Ленинградской области проект «Вепсская тропа», рассказал ИА RuNews24.ru куратор инициативы, Филипп Учуваткин.

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«Вепсская тропа» будет способствовать развитию познавательного и этно- туризма, а также вовлечению населения в природоохранную и просветительскую деятельность. Тропа пройдет по местам исконного компактного проживания одной из малых народностей Северо-Запада – вепсов. Их образ жизни был традиционно тесно связан с природой, славились вепсы и своими изделиями народного промысла.

Маршрут протяженностью 1,2 км проложен в пограничных местностях Лодейнопольского поселения. На пути посетителям встретятся деревянные фигуры духов - объектов поклонения вепсов, традиционные вепсские орудия природопользования с описательной частью. Туристам будет предложена технологическая карта тропы и описательная часть объектов показа в виде буклетов-путеводителей на русском и вепсском языках. Запланированы мастер-классы по традиционному вепсскому ремеслу - набойке по ткани.

Ориентировочно первых гостей заповедник примет 21 июля 2024 года. Открытие тропы будет сопровождаться торжественной церемонией. Предположительно маршрут будет работать до начала ноября в зависимости от погодных условий.

Просветительская часть включает семинар с онлайн и оффлайн участием, посвященный вепсской культуре и традициям. Подробностями с ИА RuNews24.ru поделился старший госинспектор в области охраны окружающей среды, сотрудник Нижне-Свирского государственного заповедника Филипп Чуваткин.

«Уникальность проекта в том, что здесь мы видим синергию общественности в лице региональной организации «Вепсская община» и госструктуры – заповедника. Очень важно, что проект реализуется не только по поручению «сверху», а еще и по инициативе местного сообщества, что среди жителей есть люди, которых беспокоят эти вопросы. Кроме того, вепсская культура очень тесно взаимосвязана с природой и, наверное, в ходе проекта можно будет получить ответ на вопрос: природа ли влияет на культурную составляющую, либо все-таки культура формирует природу», - говорит Филипп Учуваткин.



Добавим, проект «Этно-просветительский маршрут «Вепсская тропа» победил в конкурсе фонда "Красивые дети в красивом мире", в номинации «Охрана природы и биоразнообразие».

Нижне-Свирский государственный заповедник расположен на юго-восточном побережье крупнейшего пресноводного водоема Европы – Ладожского озера. Вепсы (до 1917 — чудь) — малочисленный народ финно-угорской языковой группы, традиционно проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей.

В 2006 года народность включена в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Традиционным занятием вепсов было земледелие. Также северные вепсы славились как хорошие кузнецы и металлурги.