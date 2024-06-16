Обдорский острог: аттракцион для туристов или историческая память

В Салехарде (ЯНАО) на улице Республики располагается деревянная крепость — Обдорский острог. По преданиям, именно с него началась столица Ямала, хотя местные жители знают, что первая башня была построена в 90-е годы, а сам острог с 2004 по 2006 год. Можно ли считать деревянную крепость на берегу Полуя исторической, или это всего лишь аттракцион для туристов, читайте в материале URA.RU.

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Обдорский острог: история и современность

Годом основания Салехарда принято считать 1595 год, когда первопроходцы Сибири основали поселение на мысу на реке Полуй. Исследователь Сибири XVIII века Герхард Миллер писал, что Обдорский городок служил местом сбора ясака с ненцев, в нем размещался небольшой гарнизон из служилых людей. Он был построен на мысу, который, впоследствии и дал современное название окружной столице.

«В переводе с ненецкого, Салия-гарден, означает "город на мысу"», — писал Миллер, совсем не подозревая, что в XX веке город получит именно это название.



Современный вид Обдорский острог стал приобретать с 1994 года, когда архитектор Александр Ополовников построил Никольскую башню, чтобы обозначить место откуда начался город. Идея понравилась окружным властям, решившим создать туристическо-ремесленный комплекс. Крепость строили с 2004 по 2006 годы, но сам Ополовников предлагал выбрать для строительства другое место.

На территории острога расположены ремесленные мастерские. В настоящее время в остроге действует только кузня, где желающие могут попробовать себя в роли кузнецов. Наличие асфальта, фонарных столбов, вида на портовые краны не создают антураж XVII века, но сами постройки выполнены с использованием описаний и чертежей старинных крепостиц.

Заведующий сектором новой и новейшей истории музейно-выставочного комплекса имени Шемановского Алексей Мазурин рассказал URA.RU, что деревянный острог — это фантазия на тему русской архитектуры XVII века. Подлинные строения не были такими красивыми, они должны были быть функциональными. Частокол, если он и был, выставляли на время сбора ясака, чтобы иметь защиту от нападения. Собрав ясак, служилые люди покидали эту территорию, а колья, в условиях дефицита дров, местные племена разбирали на дрова.

«Современный острог был задуман как город мастеров. Площадка имеет развлекательные функции», — считает Мазурин.



В открытых источниках имеются упоминания, что в ХIX веке потребность в укрепленных стенах отпала окончательно. Их разобрали и больше не складывали полтора века.

Инородческая управа и могилы коммунаров — начало ЯНАО

Подлинных исторических зданий в Салехарде сохранилось вообще немного. Одно из старейших — здание инородческой управы 1901 года постройки. В нем в 1932 году прошел первый съезд Советов, провозгласивший появление Ямало-Ненецкого национального округа. В настоящее время принято решение о реставрации исторического здания.

А в 1918 году с крыльца этого здания политический ссыльный Тихон Сенькин провозгласил советскую власть. Но вскоре в Обдорск пришли колчаковцы и присоединившиеся к ним местные жители, многие из местных активистов, поддерживающих советскую власть, были расстреляны. Могилы самого Сенькина здесь нет. Он был убит восставшими против советской власти крестьянами в 1921 году в Югре.

«После событий мятежа в Обдорске, который произошел 17 марта 1921 года, здесь были захоронены жертвы мятежа из числа большевиков и их сторонников. Так что, до появления памятника Владимиру Ленину в городском саду, на данной территории проходили митинги на годовщины празднования Великой Октябрьской социалистической революции», — рассказывает экскурсовод и краевед Герман Бардин.



На территории современного Обдорского острога есть памятная плита, отмечающая символическое место захоронения. «С 1967 по 2004 год на этом месте стояла стела, но она не вписывалась в исторический облик острога, поэтому ее убрали, заменив чугунной плитой, которая указывает, что здесь похоронены не коммунары, а солдаты, освобождавшие Обдорск от белогвардейцев и интервентов (белочехов). Точно известно, что захоронений на этом месте было несколько, но осталась память только об одном», — сообщает Мазурин.

Природный холодильник станет объектом туризма

Под холмом, где стоит Обдорский острог, проходит уникальная система тоннелей — Салехардский мерзлотник. Ранее он служил природным холодильником, был врезан в гору, имел систему воздуховодов. В основном мерзлотник использовался для долгого хранения рыбы, добываемой ямальскими рыбаками.

С появлением электричества, нужда в нем постепенно отпадала. В годы перестройки, мерзлотник постепенно пришел в негодность, старожилы помнят, что его пытались использовать под хозяйственные нужды, пытались устроить крольчатник. Сейчас мерзлотник реставрируется. На его базе планируется устройство музея вечной мерзлоты, активно идет работа над дизайном. Стены и своды планируют оформить разной подсветкой, арки — национальными орнаментами. Значимыми деталями декора станут ледовые фигуры животных, героев мифов, коренных северян.

Значение современного Обдорского острога для столицы округа

Экскурсовод-краевед Бардин считает, что хоть постройки острога и далеки от оригинала, он является место проведения досуга жителей и входит в обязательную программу для гостей города. Это единственное место которое иллюстрирует историю региона периода его вхождения в состав русского государства.

«Пусть Обдорский острог и новодел, но он нужен городу. Он выступает местом притяжения для горожан и туристов, и показывает, откуда начался Салехард и сам автономный округ. Это зерно, из которого вырос город на мысу», — соглашается с ним Мазурин.



В 2023 году в Обдорском остроге прошел фестиваль исторической реконструкции «Семенов день», на котором была представлена культура и быт русского населения XVII века. Фестиваль посетило более 2000 человек.