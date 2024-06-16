Эксперт считает, что спрос на внутренний туризм вырастет

Последние годы в России — эра внутреннего туризма. В прошлом году в России туристический поток впервые превысил доковидные показатели. В 2024 тренд на рост внутреннего туризма только укрепляется, россияне продолжают ездить по стране и исследовать просторы своей Родины, рассказал «Инвест-Форсайту» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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Ни для кого не секрет, что Россия — многообразная страна. Поэтому своё направление сможет найти и любитель посмотреть достопримечательности, и культурист, и человек, желающий провести отпуск на берегу моря.

«Как известно, спрос рождает предложение, а спрос есть. Соответственно, предложения растут, строятся новые отели, базы отдыха, появляются новые туристические предложения в разных частях страны», — подчеркивает аналитик.



В частности, растет популярность центров паломничества. Телеведущие Тутта Ларсен и Валерий Колосков в новом шоу «Путники» покажут 10 монастырей в разных уголках России — от Нижнего Новгорода до острова Валаам. Речь идет о Троице-Сергиевой лавре, Введенской Оптиной пустыни, Соловецком монастыре, Псково-Печерской лавре, Благовещенском, Ново-Иерусалимском, Дивеевском, Валаамском, Кирилло-Белозерском и Богородице-Рождественском монастырях.