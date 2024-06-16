В Ассоциации автотуризма РФ считают перспективным направлением сервис автодомов

Президент организации Сергей Лобарев отметил, ассоциация предложила рабочей группе Госсовета РФ внести в концепцию развития автотуризма мультимодальные и смешанные туристические поездки.

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В России начали развиваться мультимодальные туристические поездки. Путешествие на арендованных автодомах и автомобилях - одно из самых перспективных направлений развития автотуризма в России, заявил ТАСС президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

"При опросе российских автотуристов европейской части мы выяснили, что многие автотуристы хотят знакомиться с Байкалом, Алтаем, Сибирским трактом, Дальним Востоком. Это поездки по дороге до точек притяжения более 4-5 тыс. км. Учитывая, что у граждан в среднем обычно отпуск 2-3 недели, то получается, что они за 10 дней доедут до красот Байкала, Алтая и по идее тут же вынуждены ехать назад, так как отпуск кончается", - отметил эксперт.



По его словам, для решения проблемы ассоциация предложила рабочей группе Госсовета РФ внести в концепцию развития автотуризма мультимодальные и смешанные туристические поездки.

"Учитывая протяженность России от востока до запада более 9 тыс. км, необходимо было сломать шаблон, предложить нестандартное решение, используя АВИА и РЖД сообщения и далее на арендном транспорте. Отрадно, что МЭР и РЖД ТУР уже начал активно взаимодействовать с автосообществами", - сказал он.



Концепция мультимодальных поездок

"Гражданин, автотурист, желающий ознакомиться с Байкалом, Сибирским трактом, Омском, Томском или Дальним Востоком, летит на самолете или едет на поезде в зависимости от расстояния, и после в аэропорту или на вокзале - берет в аренду и продолжает движение на автомобиле, автодоме, квадроцикле или снегоходе", - сказал Лобарев про концепцию таких мультимодальных поездок.



Он рассказал, что ассоциация заключила соглашение с двумя компаниями, первый проект реализован уже в Горно-Алтайске.

В свою очередь глава компании по аренде автодомов TouringCars Максим Мигунов в беседе с ТАСС указал, что мультимодальность позволяет туристам осуществлять путешествия на большие расстояния в короткие сроки и знакомиться сразу с нескольким локациями.

"Мы в Москве в 2019 году открылись и плюс вот на Алтае. Загружаем эти территории услугами для автопутешественников. У нас автодома и здесь, в Москве, и на Алтае. Поэтому любой желающий может поехать из Москвы, там сдать/взять и приехать в Москву", - рассказал собеседник агентства.



По его словам, в России по сравнению с другими странами автодомов очень мало.

"По всей России зарегистрировано примерно 20 тыс., а в Европе - 5 млн. То есть понимаете, к чему стремиться, с учетом, если соотносить площади нашего государства, территории и численность", - отметил он.



Специфика автодома

"В автодоме есть все прелести квартиры, гостиницы, гостиничного номера, апартаментов, где можно проживать. Это кровати, душ, туалет, кухня, холодильник - все как дома. И, соответственно, автодома сдаются в аренду, как правило, долгосрочную", - рассказал Мигунов.



По его словам, максимальное количество людей, которые могут поместиться в таком автомобиле, 6-7 человек. Для управления большинством из автодомов достаточно прав категории B, так как машины весят до 3,5 тонн. Из нюансов, которые нужно учитывать, собеседник агентства назвал, что все они оснащены механической коробкой управления.

"Высота 3 м, поэтому надо обращать внимание на знаки, которые вы раньше не замечали, габариты чуть побольше. Но это дело привычки - минут 10-30 и вы уже спокойно управляете средством", - заключил он.



Конкретные маршруты

Собеседник агентства также отметил, что их компания предлагает определенные маршруты.

"Их [маршрутов] большое количество. В первую очередь едут на Кавказ, на втором месте - Карелия. На третьем - Золотое кольцо, на четвертом - Восток, например, Нижний Новгород, Казань, Йошкар-Ола, Уфа, и дальше все отважные, у которых есть много времени, берут на 20-30 дней и едут уже или на Алтай, или на Байкал", - сказал он.



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"Но здесь, конечно, удобно будет предлагать мультимодальные путешествия, когда можно будет сократить путь от точки А в точку Б и больше посвятить времени там по месту", - отметил Мигунов.



Собеседник агентства добавил, что в среднем путешествие автопутешественников занимает от 7 до 14 дней, а также отметил, что сезон автопутешествий приходится на горячий сезон с мая по сентябрь.