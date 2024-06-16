Эксперт рассказал о росте турпотока на Камчатку

Туристический поток на Камчатке стабильно растет и к 2030 году может превысить 1 млн человек в год. Об этом на полях фестиваля "Слово о русском сердце" в Пекине сказал журналистам эксперт в области устойчивого туризма, представитель фонда "Заповедное посольство" Александр Железняк.

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"Мы видим очень значительный рост турпотока, если в 2021 году Камчатку посещали порядка 250 тыс. туристов, то в 2023 году - уже на 100 тыс. человек больше, и, по разным прогнозам, к 2030 году турпоток может превысить 1 млн человек", - сказал экперт.



Он указал, что 11% территории Камчатки включены в особо охраняемые природные территории федерального или регионального значения. Среди них Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон и озеро Курильское - "Мекка для фотографов", приезжающих сфотографировать бурых медведей.

Железняк выразил надежду, что ответственный бизнес будет вовлекаться в работу с туристами на охраняемых территориях, сохраняя правильный баланс между охраной природы и развитием экономики.

Фестиваль "Слово о русском сердце" проходил в Пекине 12-15 июня. Это событие приурочено к празднованию Дня России и 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений. Организаторы культурно-просветительского проекта, в котором принимали участие свыше 20 регионов РФ, - Российский культурный центр в Пекине и Центр креативных индустрий "Новый город". Комплекс мероприятий осуществляется при поддержке посольства России в КНР.