Рыбаки назвали лучшие места для ловли рыбы в Челябинской области

Большинство озер Челябинской области подходят для рыбалки. При этом трофейные экземпляры можно найти не только в больших водоемах. О том, где искать большой улов и уникальные виды рыб, — рассказывает URA.RU.

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«Наибольший шанс поймать трофейную особь есть на озерах Тургояк, Большой Кисегач, Калды, Уелги и Аргазинском водохранилище. Они же являются самыми популярными в регионе, но поймать гигантскую рыбу можно и в маленьком водоеме», — рассказал URA.RU опытный рыбак Владимир Шагимов.



Крупные водоемы для большого улова

Уелги славится как удачное место для ловли налима, единственной тресковой пресноводной рыбы. Там также водятся: окунь, щука, пелядь и карп. За карасями на Уелги приезжают как летом, так и в сезон «твердой воды».

Аргазинское водохранилище один из лучших вариантов для тех, кто ищет судака. Водоем радует рыбаков и уловом налима, щуки, окуня, сига, чебака.

Озеро Калды славится хорошим уловом щуки, окуня и карпа. Рыбаки также приезжают туда за лещом, налимом, чебаком и рипусом. В водоеме водятся и раки.

За налимом и щукой можно съездить на озеро Большой Кисегач. Там также водится сиг, рипус, карась, окунь и лещ.

Сиговых больше всего на озерах Тургояк и Увильды. Там же ловятся щука, окунь, лещ, рипус и чебак. На Увильдах хорошо ловятся и раки, а на Тургояке — налим.

Излюбленные места рыбаков

На озеро Сугояк следует ехать за карасем. Там же хорошо ловится сиг, щука, окунь, рипус и карась. Кроме того, водятся: ерш, карп, чебак, лещ и судак.

Озеро Треустан славится уловом карасей, карпов и окуней. В водоеме также водится рипус, чебак и судак.

На озере Узункуль рыбакам удается поймать ротана, окуня и карпов. Также там водится чебак, карась и щука.

На озере Урефты стоит искать карася. Водоем регулярно зарыбляют и среди улова попадаются сиговые, налим, карп и рипус.

Из озера Мыркай можно выловить больших карпов и карасей. В водоеме также водятся ротаны, окуни и белые амуры.

Окунь и щука также водятся в озере Суртанды. Рыбаки приезжают туда за лещом, рипусом, сигом, судаком и красноперкой.

Верхнеуральское водохранилище богато судаком, лещом и карпом. Там также водятся щука, налим, пелядь, рипус, толстолобик, ротан, сиг и карась.

Карасем богато озеро Кунашак. Среди обитателей — карп, лещ, сиг, щука, окунь и судак.

На озеро Анбаш стоит ехать за карасем и лещом. Рыбаки также хвастаются уловом небольших щук, окуня и чебака.

На восьмую плотину на реке Верхний Иремель следует ехать за хорошим уловом окуня. В реке также водятся щука, лещ и плотва.

Озеро Яу-Балык богато трофеями. Разнообразие рыбы там не велико, но есть высокий шанс выловить огромных карпа и налима. Там также водятся карась и пелядь.

Хороший улов щук может выйти на озере Улагач. Там же встречаются и трофейные экземпляры. В водоеме водятся караси, карпы, лещи, окуни и чебаки.

На реках Ай, Чусовая и Нязя ездят за голавлем. В Нязе встречается также речная форель, щука и судак, а из Чусовой можно выловить налима и хариуса.

Рыбалка в пределах Челябинска

В областном центре челябинцы ловят рыбу в пяти озерах и одной реке. Вблизи города расположилось и другие водоемы.

Шершневское водохранилище является самым излюбленным местом для ловли. Основным местом притяжения для опытных рыбаков оно стало из-за соединения с озером Аргази рекой Миасс. Из-за этого виды рыб в водоемах практически идентичны. Чаще всего на Шершнях ловят чебаков и окуней. Там же водятся карпы, судаки и подлещики.

Рыбалка на реке Миасс может принести улов щуки и окуня. В реке обитают караси, карпы, чебаки и подлещики.

На озеро Смолино рыбаки приезжают за окунем и карпом. Там также водятся чебак и раки. Из озера Синеглазово можно выловить карася и карпа. Реже — сазана.

В Первом и Втором озерах водятся одинаковые виды рыб. Туда можно отправиться за окунем, щукой и судаком. Реже ловят карпов, карасей, лещей и сига.

Вблизи Челябинска на озере Большой Кременкуль можно найти окуня. Реже ловят налима, карпа, леща и пелядь. В озерах Третье и Четвертое обитают карась и окунь, реже — лещ.