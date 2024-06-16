В Калмыкии фестиваль барханов объединил любителей экстрима из 50 регионов РФ

Фестиваль барханов открылся в Калмыкии, где располагается самая большая территория российских пустынь, чемпионатом по бегу «Адык-Ультра-Трейл», объединившим любителей экстремального бега из разных регионов России. Программа фестиваля, который проводится в регионе второй раз, пройдет в однодневном формате и рассчитана на отдых всей семьей, сообщила ТАСС начальник отдела развития туризма Министерства культуры и туризма Калмыкии Елена Манжикова.

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«Степи Черноземельского района возле поселка Адык второй год подряд собрали многочисленных любителей экстремального бега, а также туристов, приехавших к нам из разных уголков России насладиться необычной и притягательной красотой природы Калмыкии. Проводим второй ультрамарафон по пустыне "Адык-Ультра-Трейл", состоящий уже из пяти дистанций, в 2023 году команда "Ультра 100" провела пробный старт только на две короткие дистанции — на 5 и 10 км. Растет интерес туристов к республике, и мы насыщаем программу фестиваля всевозможными развлечениями, которые интересны гостям всех возрастов», — сказала она.



В Калмыкии в эти дни установилась жара выше 40 градусов в тени, поэтому за здоровьем участников марафона и отдыхающих будут следить группы медработников трех машин скорой помощи. В рамках мероприятия — фестиваль технических видов спорта «Хан Бархан» в локации «Песчаный бархан», который продемонстрирует скоростной пробег около 25 автомобилей из разных российских регионов. Можно покататься по пустыне на квадроциклах, верблюдах и лошадях, поучаствовать в мастер-классе по стрельбе из лука, запустить воздушных змеев, насладиться электронной музыкой от DJ Джанки и DJ Мактал. На фестивале работают зона фуд-корта, где гостям предлагают самые популярные национальные блюда калмыцкого народа, а также этновыставка «Быт кочевника».

Как рассказали ТАСС организаторы чемпионата по бегу «Адык-Ультра-Трейл», его участниками в 2024 году стали профессиональные спортсмены из 50 регионов России и Киргизии, а также любители. Среди титулованных спортсменов, в частности, Леонид Швецов — российский марафонец и сверхмарафонец, тренер, действующий обладатель рекорда в самом массовом сверхмарафоне The Comrades и участник Олимпийских игр, а также Геннадий Дубровин — финишер Tor des Geants, старта в итальянских Альпах и Александр Еликов, на счету которого уже более 10 мировых рекордов в Заполярье.

В процессе соревнования спортсмены смогут не только побороться за первенство, но и насладиться природой Калмыкии, встречая на своем пути бархан «Поющие пески», Меклетинские розовые озера и источник соленой, охваченной огнем воды, льющейся из артезианской скважины. Общий призовой фонд соревнований составит 736 тыс. рублей.