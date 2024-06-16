На Дальнем Востоке запустят ж/д тур на космодром Восточный

Амурчане смогут отправиться в ж/д тур на космодром Восточный
На Дальнем Востоке летом запустят ж/д. тур на космодром Восточный в Амурской области. Подробности озвучили в правительстве региона.
Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании предложил идею поездки выходного дня - «Просто космос» - по маршруту Хабаровск - Циолковский (станция Ледяная, Амурская область) - Хабаровск.
Экскурсионная программа предусматривает посещение Музея космодрома с уникальными экспонатами: спутник, скафандр, спускаемая капсула корабля «Союз ТМА-07М», посещение технического и стартового комплексов, а также обед в столовой космодрома.
Рейсы запланированы на 19 июля, 16 августа, 20 сентября, 18 октября и 15 ноября.
Между тем в ЗАТО Циолковском, где и находится космодром, разработали новый тур-маршрут с рабочим названием «Звёздная тропа здоровья» по интересным местам городка. В планах более длительный маршрут, в том числе в дни запуска ракет.
К слову, будущих туристов наверняка заинтересует семейный парк с мини-обсерваторией для наблюдений за звёздами, который появится в ЗАТО.
«Отмечу, что в 2025 г. на космодроме Восточный начнут строительство ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, - добавил губернатор Приамурья Василий Орлов. - Это откроет новые возможности для региона: появится база для создания в амурских вузах новых направлений подготовки уникальных специалистов, научных центров и перспективных разработок. И у самого Циолковского будет новый импульс к развитию. Для наукограда мы как раз завершаем разработку мастер-плана, чтобы привлечь федеральное финансирование на благоустройство города, обновление дорог, школы, детсадов и многое другое.»