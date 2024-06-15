В Сочи приостановили работу канатных дорог на курорте из-за грозы

Канатные дороги "Кавказский Экспресс" и "Волчья скала" приостановили работу на курорте "Роза Хутор" в Сочи из-за грозы. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

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"Канатные дороги "Кавказский Экспресс" и "Волчья скала" приостановили работу из-за грозы", - говорится в сообщении.



Уточняется, что из-за непогоды также закрыты тропы Панорама и Горизонт, Качели на Пике и Йети парк, подвесные мосты. Родельбан также приостановил работу.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое, в Сочи и федеральной территории Сириус.