Число гостей в отелях Мордовии выросло

Число посетителей в гостиницах Мордовии за январь - апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 16,7%, в том числе за счет большого числа событийных и деловых мероприятий, сообщил ТАСС глава региона Артем Здунов.

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"В 2024 году турпоток в Мордовии растет быстрее, чем в среднем по стране (рост числа размещенных лиц в гостиницах и иных средствах размещения Республики Мордовия в январе - апреле 2024 года по отношению к этому периоду прошлого года - 16,7 %, по данным государственной статистики). Мы видим уверенный рост загрузки наших гостиниц. Этому способствует проведение у нас культурных, молодежных, спортивных, деловых мероприятий, развитие инфраструктуры отдыха", - отметил Здунов.



Он пояснил, что в Саранске созданы хорошие условия для отдыха и проживания, работают отели международных брендов.

"Пассажиропоток в аэропорту за год вырос на 27%, в конце мая запустили первый международный рейс Саранск - Анталья. В сотрудничестве с РЖД Саранск принимает туристические поезда. На привлечение турпотока работают спортивные объекты, открыт горнолыжный центр "Каменка", подыскиваем инвестора для развития горнолыжного центра "Тавла", - отметил глава Мордовии.



По его словам, перспективы имеет и деловой туризм, связанный с организацией корпоративных мероприятий.