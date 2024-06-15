В Курской области будут развивать автомобильный туризм

В Москве на ВДНХ проходит всероссийское совещание с главами региональных органов исполнительной власти по туризму, организованном Министерством экономического развития РФ в Москве в рамках форума «Путешествуй!». Врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова поделилась результатами привлечения федеральных средств для реализации проектов в туристской сфере и программе развития автотуризма.

© РИА Новости

В 2024 году в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, Курская область стала получателем единой субсидии в размере 47,1 млн рублей. На субсидии юридическим лицам для развития туристской инфраструктуры направили 24,5 млн рублей, на организацию и проведение событийных мероприятий – 22,6 млн рублей.

В этом году на средства федеральной субсидии открыли туристический комплекс «Патриот», построенный около мемориала «Курская битва» в Поныровском районе. Оба объекта на совещании назвали важными туристическими магнитами. В Курской области в этом году реализуют 5 инвестпроектов с учетом средств господдержки: обустроят береговую инфраструктуру около реки Тускарь в центре Курска, повысят качество услуг на всех локациях национального туристического маршрута «Соловьи и железо», продолжат обустройство туристического комплекса «Патриот» в Поныровском районе.

В регионе разработана региональная программа развития автомобильного туризма, которая будет реализовываться в два этапа – с 2024 по 2035 годы. Ключевыми станут двухдневный национальный туристический маршрут «Соловьи и железо», который будет интегрирован в маршрутную сеть для автопутешественников, а также благоустроенные малые города области. Реализация программы позволит повысить привлекательность региона для автопутешественников, улучшить качество туристических продуктов и услуг, привлечь инвестиции в экономику Курской области.