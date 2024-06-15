Казань: достопримечательности, куда сходить, история и маршруты

Казань – древний город с богатейшей историей. Столицу Татарстана часто называют перекрестком Востока и Запада из-за сложившейся уникальной этноконфессиональной среды, где, словно в котле, а именно так с татарского переводится название города, перемешались народы, религии, обычаи и языки.

© Дума ТВ

Где татарские ханы спрятали свои сокровища от Ивана Грозного, сколько весит самый большой печатный Коран в мире, который хранится в Болгаре, какими тайнами и легендами окутана Казань - в спецпроекте «От южных морей до полярного края» рассказала член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

Казань настолько замечательный, красивейший, современнейший, но самое главное, с древней историей, богатой культурой город, что приезжать сюда лучше на несколько недель, советует депутат.



Две религии - один Кремль

Цитадель города – Кремль. Основание крепости относят к X веку, но каменные стены появились лишь два столетия спустя. За свою многовековую историю сооружение пережило и монголо-татарское иго, и завоевание Ивана Грозного, и революцию 1917 года, и Великую Отечественную войну. Примечателен Кремль тем, что здесь соседствуют сразу две религии.

Это, наверное, единственное в мире место, где можно на одной территории увидеть и мусульманский храм – мечеть Кул-Шариф, и православный Благовещенский собор. Мечеть – это не только место для молитвы, но и музей ислама, мусульманской культуры, веры, а Благовещенский собор — это один из древнейших соборов, который находится в Татарстане, рассказывает Татьяна Ларионова.



В Благовещенском соборе сохранились фрески XVI века, а на службе здесь бывали и Петр I, и Екатерина Великая. А в Кул-Шариф Коран читают круглосуточно.

Еще одна изюминка Кремля – башня Сююмбике. В ее архитектуре переплелись традиции татарского и русского зодчества, а строили башню по приказу Ивана Грозного для местной царицы, которую он хотел взять в жены. С момента постройки шпиль здания отклонился на два метра, а потому Сююмбике часто называют Падающей башней и нередко сравнивают с другим «падающим» строением – Пизанской башней. Но есть нюанс, казанская башня высотой 58 метров, что на два метра выше итальянской «сестры».

Также на территории казанской цитадели расположены многочисленные музеи, в том числе и филиал Эрмитажа. Здесь можно увидеть и Мавзолей казанских ханов, который был построен в XV веке, а затем разрушен. Захоронения в этом месте обнаружили археологи в 1977 году, а к тысячелетию Казани было решено законсервировать и выставить на обозрение руины мавзолея.

Казанский арбат

Казань – город-музей под открытым небом, где гулять можно дни напролет. Татьяна Ларионова непременно рекомендует гостям третьей столицы России заглянуть на пешеходную улицу Баумана.

Тут можно насладиться и культурой, и эстетикой, и современностью, и древними объектами, потому что здесь есть все. Атмосферу создают уличные музыканты, здесь расположен памятник нашему великому певцу и земляку Федору Шаляпину, отмечает парламентарий.



Здесь же можно встретить бронзовую копию кареты Екатерины II на которой она впервые приехала в город. Любимец горожан и гостей города вальяжный и пузатый кот Казанский, чтобы исполнилось желание ему нужно почесать животик. Протяженность улицы два километра, а каждое здание здесь хранит множество секретов. Есть тут и своя Аллея Славы с именами и фамилиями известных татарских артистов. А в самом центре улицы расположен «нулевой километр» — точка отсчета расстояния от Казани до крупных российских и зарубежных городов.

Всем известно, что Казань стоит на Волге, но в городе есть еще река Казанка и озеро Кабан.

Набережные – это еще одно место притяжение. Здесь можно отдохнуть, насладиться природой. А природа у нас уникальная, удивительная. Столько озер, столько рек, и все это наш Татарстан, подчеркивает Татьяна Ларионова.



Путешествие в самобытную Казань

Проникнуться колоритом Казани можно и на левом берегу озера Кабан – район Старо-Татарская слобода.

Уникальное место, хранящее традиции национальной культуры, отмечает депутат.



В ансамбль исторических зданий Старо-Татарской слободы включены десятки различных построек: это и жилые купеческие дома, мечети, торговые ряды – всего более 70 памятников историко-культурного наследия. Район активно начал развиваться при Иване Грозном. Тут начали обосновываться купцы, промышленники и деятели культуры.

Древний болгар и остров-град Свияжск

В 143 километрах от Казани расположен город Болгар. Это практически единственное место, где можно увидеть своими глазами постройки, возведенные еще во времена Золотой Орды. Знаменитый русский археолог и академик Валентин Янин называл Болгар «единственными воротами», через которые шла торговля Руси с Азией с конца VIII до начала XI века.

Это место добровольного принятия ислама на Руси. Если приехать в Болгар, то здесь можно увидеть самый большой печатный Коран в мире, который весит 800 килограмм, а его размеры 3 метра на полтора. Украшен он драгоценными каменьями. Будучи в Болгаре, нельзя не посетить Белую мечеть, которая является современной жемчужиной исламской архитектуры. Минореты, Черная палата — это те памятники, которые сохранились с XI-XII веков. Болгар – место силы мусульманского народа, место силы для тех, кто сюда приезжает, отмечает Татьяна Ларионова.



Православная жемчужина Татарстана – остров-град Свияжск. Здесь расположены мужской и женский монастыри. В Свияжске побывали в свое время все русские цари. Здесь, конечно, обязательно нужно сходить в Музей археологического дерева «Татарская слободка». Подобных музеев в мире всего три, один из них – «Берестье» расположен в Беларуси, а «Васа» - в Швеции. Только в свияжском музее гости смогут увидеть деревянные постройки XVI-XVIII веков, прогуляться по застекленной вековой улице и заглянуть в настоящий древний переулок. Коллекция музея огромна и насчитывает более 140 тысяч артефактов XV-XX веков.

Всего на территории Свияжска находится 11 музеев, несмотря на то, что остров очень небольшой. Поэтому приехать сюда и побывать в каждом музее, это значит потратить тоже не один день, говорит Татьяна Ларионова.



Самым оригинальным, ярким и неоднозначным памятником является Храм всех религий, который в 1993 году начал строить в поселке Старое Аракчино Ильдар Ханов. В ансамбле храма соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, буддийская пагода и другие объекты разных конфессий и религий. Тут не проводят службы, это именно музей.

Легенды Казани

Казанские гиды и экскурсоводы знают немало легенд и тайн города. Известно, к примеру, 16 версий происхождения названия города. Все они основаны на толковании того или иного значения широко употребляемого в тюркских языках вообще, и в татарском в частности, слова «казан».

Горожане и гости Казани любят бывать на набережной озера Кабан. Когда в далеком 1552 году Казань пытался завоевать Иван Грозный, наши татарские ханы сбросили все свои богатства в озеро Кабан. И с тех пор поиски этих богатств продолжаются. Многие пытаются найти источники в книгах, чтобы посмотреть, удостовериться, но каждая книга рассказывает об этом по-своему, и поэтому это место всегда очень привлекательно, отмечает Татьяна Ларионова.



Рассказывают, что Казань славится и своими подземными ходами, катакомбами. Одна из легенд рассказывает, что под городом есть еще подземное царство, в котором живет огнедышащий дракон.

Проглотить язык от удовольствия

В Казани вам любой расскажет, что местная хозяйка накроет шикарный стол, даже если у нее всего один продукт. И в это сложно не поверить. Элеш, эчпочмак, кыстыбый, токмач, тутырма и, конечно же, чак-чак – это лишь маленький перечень того, что обязательно нужно попробовать.

Кухня у нас удивительная, национальная, изысканная. Это и наваристые супы, это и вкуснейшие пироги, это и удивительные сладости. В первую очередь нужно прийти в татарскую деревню, где не просто попробовать можно эту кухню, но еще в печи при вас же изготовят то блюдо, которое вы сами выберете в меню, подчеркивает Татьяна Ларионова.



Гостинцы по-татарски называются «кучтэнэч». Татары считают, что подарки, привезенные издалека, должны быть не только полезными, но и дарить частичку души, а потому магнитики, открытки и брелоки с видами Казани оставим на самый крайний случай.

В качестве практичных подарков казанцы предложат купить пиалы для чая, кожаные носки – хуфф, а также настоящий татарский казан для приготовления плова и других блюд. Приглядитесь к национальной одежде и обуви. К примеру, к мягким тапочкам-чувякам.