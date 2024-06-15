Для туристов в волгоградском экопарке оборудуют «зеленые» стоянки

В природном парке «Донской» специалисты обустраивают две новые «зеленые» стоянки. Эти комфортные, отвечающие всем правилам противопожарной безопасности зоны будут готовы к старту активного туристического сезона.

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В парке «Донской» возводят проветриваемые плетеные беседки, где поставят столы со скамейками. Рядом будут находиться мангальные площадки. Там экотуристы смогут приготовить шашлык и приятно провести время на отдыхе.

Добавим, что в природных парках Волгоградской области в этом году будут готовы 12 рекреационных экостоянок и экологических троп. Все места отдыха специалисты оборудуют новыми информационными щитами, малыми архитектурными формами, аншлагами, садовой мебелью, сообщает облкомприроды.

В регионе развитию экологического туризма уделяется большое внимание. 50 турмаршрутов действуют на территории всех 7 природных парков Волгоградской области. Это водные, велосипедные, конные, автомобильные, пешие туры. Уже создана рекреационная сеть из 80 объектов. В них входят зеленые стоянки, смотровые площадки, места массового отдыха и т. п. С посетителями проводят субботники и образовательно-просветительские мероприятия.

Напомним, в 2023 году экологический туризм привлек в природные парки области около 120 тыс. посетителей. Это на 40% больше, чем в 2022 году, и на 88% больше, чем в 2021-м. На ВДНХ на выставке-форуме «Россия» были широко представлены перспективы этого направления.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров ранее поставил дополнительные задачи по обеспечению в регионе противопожарной безопасности. Алгоритм борьбы с огнем с воздуха и с земли ранее был отработан на масштабных учениях в Иловлинском районе.