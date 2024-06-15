Туристам рассказали о новых схемах мошенничества

В настоящее время летний туристический сезон находится в разгаре, и множество россиян из разных уголков страны отправляются на отдых в курортные регионы юга России.

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Однако не все поездки на море проходят гладко из-за различных мошеннических схем. Существует множество случаев обмана туристов, которые сталкиваются с мошенниками, использующими различные уловки. Несмотря на то, что некоторые из этих схем давно известны, туристы до сих пор попадаются на них.

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов, подчеркивает, что отдыхающим на курортах необходимо быть бдительными и следить за своей безопасностью и качеством отдыха. Он рассказал об обманчивых схемах мошенников, которые могут столкнуться туристы.

Одной из таких схем является бронирование отелей через подозрительные сайты-зеркалки, где туристы могут столкнуться с тем, что оплаченный номер на самом деле не забронирован. Карабанов рекомендует общаться непосредственно с проверенными туроператорами или представителями отеля, а также перед поездкой связаться с отелем напрямую для подтверждения бронирования, передает "Общественная служба новостей".

Еще одна проблема, с которой сталкиваются туристы, - завышение цен на дополнительные услуги, такие как такси, экскурсии и еда в ресторанах. Карабанов призывает отдыхающих проводить мониторинг цен и учитывать их адекватность на рынке.

Главная опасность заключается не только в завышенных ценах, но и в том, что оплаченные услуги могут быть непредоставлены.