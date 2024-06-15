Исторический центр Севастополя и курортные зоны остались без электричества

Курортные пригородные зоны Севастополя, а также исторический центр города остались без света из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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"В настоящее время отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества сейчас дома по ул. Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Б. Морская, Нахимова, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч. "Севастопольэнерго" проводит аварийно-восстановительные работы, задействованы 9 бригад, 22 человека личного состава, 10 единиц техники. Ориентировочное время окончания работ 20:00", - написал он в своем Telegram-канале.



Губернатор отметил, что из-за непогоды также подмыло спуск к катерам в районе Графской пристани, при этом на пляжах критических повреждений нет, операторы приводят в порядок территории.

Из-за наносов грунта и щебня затруднено движение транспорта на улице Ревякина, Лабораторном шоссе и площади 1-го Мая, севастопольский "Автодор" задействовал 27 единиц техники и 50 дорожных рабочих для очистки проезжей части и ливневой канализации.

В ночь на субботу в Севастополе прошел ливень с грозами и сильными порывами ветра. На территории города в разных районах отмечаются участки подтопления, жители вышли на уборку улиц, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу в ГУ МЧС по Севастополю предупредили жителей и гостей города о сильном дожде с грозой.