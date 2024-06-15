Пляжи Анапы закрыли для купания

Пляжи в Анапе Краснодарского края закрыли для купания из-за прохождения грозового фронта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города-курорта.

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"В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено", - говорится в сообщении.



В мэрии предупредили жителей и гостей города-курорта о необходимости соблюдения осторожности и личной безопасности.

В пятницу ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение сильных дождей, которые могут спровоцировать подъемы уровня воды в реках, а также смерчи над морем от Анапы до Магри.