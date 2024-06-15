Внутренний турпоток в России достиг максимума за пять лет

Внутренний турпоток в России в 2023 году составил 152 миллиона человек – это максимальное значение за последние 5 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков.

Таким образом, с 2019 года турпоток внутри страны вырос на 32%. Главными центрами притяжения туристов все эти годы остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Татарстан.

Отличную динамику за эти годы показали регионы Северного Кавказа: там турпоток на 87% больше, чем в среднем по стране. И именно туда едет больше всего молодёжи. Средний возраст туриста в России составил 44,6 лет.