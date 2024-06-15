Где отдохнуть на море в июне

Расскажем, куда можно поехать в отпуск в июне. На юге страны уже можно наслаждаться купанием в Чёрном, Азовском и Каспийском морях. Основные пляжные города-курорты России расположены в Краснодарском крае, Крыму и Республике Дагестан.

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Эти места подходят для отдыха ради здоровья или активных развлечений как самостоятельно, так и с семьей, на поезде или на машине. Температура воды в южных морях летом не опускается ниже +21 ⁰С, а на побережьях всегда есть разнообразные занятия.

Куда съездить на море в июне 2024

Черноморское побережье является одним из лидеров среди направлений пляжного отдыха в России. Отдыхающие приезжают сюда с середины мая до октября. В городах-курортах создана полноценная инфраструктура для летнего отдыха: широкий выбор номеров в отелях и гостиницах, доступное жильё в частном секторе, множество мест для прогулок, экскурсий и развлечений.

Побережье Чёрного моря предлагает различные типы пляжей: широкие песчаные, галечные или узкие с мелкой ракушкой. Самые популярные курорты расположены на юге Краснодарского края и в Республике Крым.

Отдых на Черном море в июне 2024

Большой Сочи — самый оживлённый курортный район Краснодарского края, простирающийся от границы с Абхазией на востоке до посёлка Магри в Лазаревском районе на западе. Здесь находятся десятки городов-курортов и небольших посёлков, где можно комфортно отдыхать на берегу Чёрного моря. Самые популярные из них — Адлер, Сочи, Лазаревское, Лоо, Хоста, Мацеста, Кудепста, Вардане и Дагомыс.

В Большом Сочи самый длительный купальный сезон во всём Краснодарском крае — с начала июня до начала октября. Это зона субтропического климата, характеризующаяся жарким летом со средней температурой воздуха +30 ⁰С и водой до +27 ⁰С. Практически все пляжи здесь покрыты крупной галькой, небольшие песчаные участки можно найти на территории пансионатов или отелей, но вход в море обычно каменистый.