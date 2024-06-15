Главная набережная Владивостока будет закрыта до конца года

Масштабный ремонт зоны отдыха в районе набережной Спортивной гавани во Владивостока продлится долго, сообщает ИА DEITA.RU.

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Наступившим летом главную прогулочную зону города поглотил ремонт. Сейчас она полностью перерыта, ведутся строительные работы.

Однако только летним сезоном работы не ограничатся. Спортивная набережная будет закрыта на ремонт минимум до конца 2024 года, сообщили в администрации Владивостока.

Ранее городские власти информировали, что работы предполагают восстановление облицовки фонтана, замену пешеходных покрытий, обустройство сквера, установку малых архитектурных форм и озеленение.

Ремонт идет за счет средств специального казначейского кредита, который в этом году получил Приморский край для реализации крупных инфраструктурных проектов.