Турэксперт назвала четыре отеля для уединенного отдыха

Москва – город ритмичный, и иногда хочется сменить обстановку на более спокойную. Уехать на пару дней в глушь, где из звуков разве что сверчки и шум воды.

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Но в то же время желательно, чтобы такой отдых был еще и комфортным. Расскажем о четырех местах недалеко от столицы, где можно найти подобный релакс.

"Лапочкино гнездо"

Где: Тульская область, Веневский район, деревня Алесово.

Как добраться: необычный отель находится в 120 километрах езды на машине от МКАД по трассе М4. Можно добраться туда и своим ходом на электричке с Павелецкого вокзала до станции Ожерелье (чуть больше двух часов в пути, расписание и цены на билеты – на сайте ЦППК), после чего пересесть на другой состав до станции Мордвес (еще 40 минут в дороге). Далее пешком четыре километра или на местном такси.

Сколько стоит: номер обойдется от 13 000 рублей в будни и от 16 000 в выходные.

Наверняка у многих была детская мечта – пожить в домике на дереве. В "Лапочкином гнезде" их сразу три – "папин", "мамин" и "дочкин". Все домики стоят на стволах деревьев. "Дочкин" – самый маленький и недорогой: рассчитан на двух-трех гостей, с панорамными окнами и качелями на улице. "Папин" самый большой – на четырех человек. В нем две террасы (крытая от дождя и открытая с шезлонгами) и персональный бассейн с гидромассажем. В "мамином" домике тоже можно разместиться вчетвером, но он немного поменьше. Круглый, с бассейном и доступом для гостей с ограниченными возможностями.

Расстояние между домиками – около 100 метров, так что шансы пересечься с другими отдыхающими минимальны. Рядом есть озеро с пирсом, можно взять напрокат велосипед, тюбинг или настольные игры – все это включено в стоимость. Как и набор продуктов, который приносят на кухню в домике перед заездом: яйца, молоко, джем, хлеб, кофе и чай.

Дачный отель Pine River

Где: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение Восход.

Как добраться: путь на автомобиле займет примерно 135 километров от МКАД. Чтобы добраться туда на электричке, нужно поехать с Киевского вокзала до станции Обнинское (1 час 45 минут в пути, расписание и цены на билеты есть на сайте перевозчика). А уже оттуда – еще 45 минут на автобусе или такси до сельского поселения Восход или деревни Черная грязь.

Сколько стоит: цены начинаются примерно от 9 000 рублей, далее все зависит от уровня комфорта домика.

Территория отеля составляет около 600 гектаров, так что за уединение можно не беспокоиться. Есть разные варианты жилья – от шале до коттеджей, но самые популярные среди туристов – полностью прозрачные конусообразные номера неотипи и дома-сферы, где можно любоваться лесом, не вставая с кровати. А ночью в буквальном смысле засыпать под звездами.

Из развлечений здесь конные прогулки, заплывы на круглых лодках и поездки на квадроциклах, пикники на воздушном шаре и мастер-классы по гончарному мастерству. А для детей в отеле построили веревочный парк. Все развлечения здесь – за дополнительную плату.

Истра Holiday

Где: Московская область, Солнечногорский район, деревня Трусово.

Как добраться: на машине предстоит преодолеть 45 километров от МКАД по Ленинградскому, Новорижскому или Пятницкому шоссе. На электричке можно доехать от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково, путь займет примерно от 30 минут до часа (стоимость билетов и расписание можно узнать на сайте перевозчика). Еще примерно 40 минут надо потратить на дорогу на автобусе до остановки "Соколово", после чего пройти пешком около 2,5 километра.

Сколько стоит: от 10 000 рублей в сутки за номер на двоих.

В этом отеле на берегу Истринского водохранилища можно снять номер в корпусе или арендовать коттедж подальше от других отдыхающих. У воды получится позагорать или арендовать сап-борд, чтобы отплыть подальше ради уединения. Также за отдельную плату есть беседки на большую компанию от 6 до 24 человек, где можно приятно отдохнуть и пожарить мясо, поиграть в бильярд, спеть в караоке, также есть детские аниматоры и многое другое.

Экоотель "ХоббитЛэнд"

Где: Московская область, Можайский район, берег Занинского водохранилища.

Как добраться: путь от МКАД по Минскому шоссе составит около 114 километров. На электричке можно добраться от Белорусского вокзала до Можайска (около двух часов в пути, расписание и цены – на сайте перевозчика), а уже от этой станции – 20 минут на такси.

Сколько стоит: самый недорогой домик стоит от 6 500 тысяч рублей, дальше цены за проживание зависят от уровня комфорта.

Это место в первую очередь придется по душе поклонникам вселенной "Властелина колец". На территории можно увидеть домики в холмах и наполовину под землей с круглыми окнами и дверьми – прямо как в кино.

Для больших компаний есть коттеджи побольше – здесь они называются "домами для людей". Спокойствие нарушают разве что скачущие по крышам белки. Для тех, кто вдруг соскучится по активному отдыху, по выходным проводят тематический квест "Хоббиты в поисках кольца власти" (стоимость участия – 1 800 рублей с человека). А кто хочет в баню, доступны сразу два варианта – "для хоббитов" (до трех человек и 4 000 за два часа) и "для людей" (6–8 посетителей и 8 000 за четыре часа).