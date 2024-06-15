Отдых по-новому: пять необычных видов туризма

Современные путешественники стремятся к более глубоким и необычным впечатлениям, ищут не просто отпуск, а уникальный опыт. Именно поэтому набирают популярность новые виды туризма, фокусирующиеся на природе, культуре и самопознании.

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«Яндекс Путешествия» выделили 5 трендовых направлений, которые стоит рассмотреть при планировании следующего отпуска.

Сонный туризм

Да, вы не ослышались! Сонный туризм – это не просто поездка в комфортный отель, а настоящий «ретрит» для сна. Специальные отели предлагают программы, направленные на улучшение качества сна: умные кровати с функцией укачивания, контроль за состоянием организма во время отдыха, комфортные номера с блэкаут-шторами и атмосферой умиротворения.

Туристы могут попробовать так провести время в Минеральных Водах, где средняя стоимость трехдневного проживания в одном из местных отелей на двоих человек в июне составляет 10,5 тыс. рублей, в Сочи (20 тыс. рублей), а за рубежом – на Бали (18 тыс. рублей) и в Турции (19 тыс. рублей).

Астрономический туризм

В эпоху светового загрязнения городских мегаполисов увидеть звездное небо в его первозданной красоте становится настоящей роскошью. Астрономический туризм предлагает возможность наблюдать за солнечным затмением, северным сиянием и просто наслаждаться красотой ночного неба вдали от городских огней.

За границей небо, усеянное звездами, можно найти в Йемене (25 тыс. рублей) и Перу (14 тыс. рублей).

Охлаждающий туризм

Изнуряющая жара – главный враг летнего отдыха. Именно поэтому «прохладные» направления становятся все более привлекательными для путешественников. Охлаждающий туризм предлагает отдых в горных районах, у водоемов, в северных широтах, где можно наслаждаться свежим воздухом и приятной прохладой. Направления для таких поездок: в России – Сахалин (за 14 тыс. рублей), Архангельск (9 тыс. рублей). За рубежом – Аргентина (15 тыс. рублей), ЮАР (30 тыс. рублей).

Slow Travel: культурный туризм с погружением

Современные туристы хотят не просто увидеть достопримечательности, но и погрузиться в культуру места, почувствовать ее изнутри. Культурный туризм с погружением предлагает уникальные программы, включающие традиционные ремесла, национальные праздники, встречи с местными жителями, проживание в типичных домах и обучение местным обычаям. Направления для slow-туризма: в России – Мурманская область (14 тыс. рублей), Республика Алтай (18 тыс. рублей). За границей – Болгария (28 тыс. рублей), Шри-Ланка (23 тыс. рублей).

Гастрономический туризм

Некоторые жители России проявляют интерес к кулинарному туризму. Чтобы познакомиться с местной кухней, они посещают местные рынки, участвуют в кулинарных мастер-классах, пробуют традиционные блюда в местных ресторанах и кафе, а также знакомятся с местными продуктами.

Существуют различные направления для гастрономического туризма: в России – Республика Карелия (19 тыс. рублей), Республика Дагестан (16 тыс. рублей). За рубежом популярны такие страны, как Италия (39 тыс. рублей), Таиланд (9 тыс. рублей).