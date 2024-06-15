Что посмотреть и попробовать в Дагестане

В переводе с тюркского Дагестан означает Страна гор. Это словосочетание достоверно описывает пейзажи региона — бесконечные, высокие, совершенно разные горы окружают здесь путешественника со всех сторон.

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На протяжении веков многочисленные народы, населяющие Дагестан, живут с горами в гармонии.

Они научились готовить вкусные блюда из аскетичного набора продуктов, доступных в отдаленных аулах, освоили уникальные ремесла вроде ковроплетения, резьбы по дереву и узорного вязания, покорили скалы, разбив сады-террасы на считавшихся неурожайными горах, а самое главное — сохранили природу этого южного региона и традиции своих предков.

Почему республику Дагестан стоит посетить, что там посмотреть и попробовать — в материале «Ленты.ру».

Главное о Дагестане

Расположение: Северо-Кавказский федеральный округ, побережье Каспийского моря Столица: Махачкала Часовой пояс: московский Время полета: 3 часа из Москвы, 3,5 часа из Санкт-Петербурга Что посетить: горы, море, старинные города и села Что попробовать: местная кухня, джипинг, конные прогулки, горные походы, экскурсии Купальный сезон: с июня по октябрь

Когда сезон

Высокий сезон в Дагестане — с мая по октябрь, причем в июле и августе температура воздуха здесь может доходить до 40 градусов Цельсия. Середина лета считается лучшим временем для пляжного отдыха, а вот для поездки в горы стоит выбрать май-июнь или сентябрь. Кроме того, поздней весной в регионе можно застать цветение маков, а в сентябре — сезон сбора урожая.

На море. Каспийское море (которое на самом деле озеро) сравнительное мелкое, особенно его северная часть: максимум 25 метров глубины, а в среднем — всего 4. Прогревается оно быстро, уже в июне температура воды достигает 22-23 градусов.

Тем не менее большинство туристов предпочитают ехать в приморские Каспийск, Избербаш и Дербент к июлю. В это время погода здесь сравнима с турецкой: в среднем 28 градусов тепла, а море прогревается до 27-28 градусов — в такой воде комфортно купаться даже маленьким детям.

В горы лучше всего подниматься в мае или в первой половине осени. В марте и апреле здесь еще прохладно, ночью могут быть заморозки, а в мае воздух прогревается до 20-25 градусов. Большинство гидов и агентств предлагают туры в Дагестан продолжительностью от двух до пяти дней, буквально намекая на то, что путешествие по горам лучше всего запланировать на майские праздники.

По словам представительницы туроператора Fun&Sun Ольги Ивановой, для поездки на природу идеально подойдет конец весны — начало лета. Пока в центральной России еще может быть прохладно, в Дагестане погода уже комфортная, цветут розы (их здесь целые сады), фруктовые деревья и кустарники.

Зимой на побережье около нуля — можно погулять по Махачкале и Каспийску, изучить крепость в Дербенте, старинные мечети, попробовать местную кухню: чуду, хинкал, курзе. Кроме того, зимой едут на лечебные термальные источники. Температура воды в них круглый год составляет 30-50 градусов. А вот в горах зимой может быть опасно: дорога на узких серпантинах нередко покрыта льдом, возможен сход лавин, а температура опускается до 15-20 градусов мороза.

Как отмечает Ольга Иванова, Дагестан — популярное направление для празднования Нового года. Туроператоры предлагают на это время множество программ: от посещения природных достопримечательностей до полномасштабного исследования Дербента.

Как добраться

На самолете. Из Москвы в Махачкалу лететь минимум два часа, стоимость билетов в летние месяцы начинается от 8500 рублей, но на конец августа и сентябрь можно взять дешевле — от 5500 рублей в одну сторону без багажа. Из Петербурга перелет займет в среднем три с половиной часа, летом билеты обойдутся в 10-15 тысяч рублей (в июле дороже всего), осенью — от 7000 до 9000 в одну сторону без багажа. Кроме столиц в Махачкалу летают рейсы из Тюмени, Сургута, Нижнего Новгорода, Казани, Нового Уренгоя, Уфы, Новосибирска и других крупных городов.

Больше всего регулярных рейсов у «Аэрофлота» и «Победы», еще летают S7, Utair, «Северный ветер», Smartavia и другие авиакомпании.

На поезде. Прямых поездов из Москвы до Махачкалы всего два, и билеты на них разбирают очень быстро.

Поезд №135А ходит через день, в 18:35 стартует в Петербурге, в 6 утра проходит через Москву и через двое суток прибывает в Махачкалу. Стоимость места в плацкарте — от 8000 рублей, в купе — 9400 рублей, в СВ — от 30 300 рублей.

Поезд №133М тоже ходит через день: в 19:27 стартует в Москве, через 1 день 15 часов прибывает в Махачкалу, а затем следует в Манас, Избербаш и Дербент. До конечной остановки на нем можно добраться за 1 день 19 часов. Стоимость места в плацкарте — от 6600 рублей, в купе — от 12 300 рублей.

На автомобиле. Это долгий, сложный, но куда более дешевый вариант. К тому же по пути можно посмотреть другие регионы: маршрут из Москвы в Дагестан проходит через Тамбов, Волгоград и Элисту.

Сколько ехать до Дагестана из разных регионов России

Главная причина поехать в Дагестан на машине — возможность самостоятельно осмотреть местные достопримечательности в удобном темпе. Однако учтите, что асфальт здесь есть не везде, в горах придется перемещаться в основном по грунтовкам и камням. Тем не менее дороги между населенными пунктами новые и ровные.

Миф про горы и «приоры» — не совсем миф Местные действительно ездят в основном на отечественных автомобилях. Во-первых, они дешевле, во-вторых, запчасти для них можно найти здесь практически в любом, даже самом скромном и маленьком, сервисе. В-третьих, дагестанские механики переберут их буквально с закрытыми глазами. Если позволяет бюджет, местные, особенно жители сел, покупают две машины: LADA Priora — для поездок в горы и «на каждый день», иномарку — для поездок по работе и в город. С обслуживанием заграничного авто, особенно если речь идет о новой модели, здесь могут возникнуть проблемы: не на любой заправке можно купить качественный бензин, а запчасти для «европейцев», «китайцев» и «корейцев» есть только в крупных городах.



Транспорт

Между городами в Дагестане можно перемещаться на электричках и автобусах. Например, время в пути из Махачкалы в Дербент на любом виде транспорта составит около двух часов. Билет на электричку стоит 156 рублей, цену билета на автобус нужно узнавать непосредственно на автовокзале — в агрегаторах они не указаны.

По горным районам Дагестана удобнее всего ездить на машине. Ее можно взять напрокат, но это недешево. Аренда отечественного авто или иномарки вроде KIA Rio обойдется в 2000-2500 рублей в сутки, Toyota RAV 4 будет стоить порядка 7000, а вот BMW X5 — 30 тысяч рублей. Учитывая особенности дорог, арендовать стоит джип: во-первых, с ним доступно больше отдаленных достопримечательностей, где нет асфальтовых дорог, во-вторых, он лучше справится с преодолением ручьев и размытых дождями грунтовок.

Можно заказать автомобильный тур с гидом: он не только отвезет вас к достопримечательностям, но и расскажет об истории региона. Ездить с ним как минимум, безопаснее.

Горные дороги в Дагестане — извилистые и узкие, на серпантинах полно слепых поворотов. А еще по проезжей части постоянно ходят коровы, ослы, козы, бараны и другая живность, которую абсолютно не смущает поток машин. К стилю вождения местных тоже придется привыкнуть: гоняют здесь будь здоров, даже в дождливую погоду не все сбрасывают скорость. Пристегиваются тоже не все: водители шутят, что если машина улетит в пропасть, то ремень безопасности не поможет.



Поэтому лучше всего передвигаться по Дагестану с местными опытными водителями — с ними сотрудничают и крупные туроператоры, которые предлагают путевки в регион. Гиды соблюдают правила дорожного движения, знают все горные дороги (не все из них вообще обозначены на карте) и точное время в пути от одной точки к другой, быстро находят оптимальные пути подъезда и привычны к локальному стилю вождения. А самое главное — они могут показать неочевидные, но очень живописные маршруты и локации для фото.

«С маленькими детьми кататься на машине по дагестанских селам, наверное, не стоит, — предупреждает путешественница Наталья, объехавшая регион на авто. — В Дагестане интересно именно много перемещаться и смотреть все по пути. А с детьми, когда одна ночь здесь, а другая там, это тяжело: сплошная распаковка-запаковка вещей и вечный поиск, где чьи носки и зубные щетки. Особенно если детей несколько».

Дагестан — это для любителей активного отдыха, а не ленивого пляжного, как в Турции Наталья туристка



Что касается общественного транспорта, то между селами здесь ходят маршрутки, но к смотровым площадкам они вас не доставят. Кроме того, они ездят не по расписанию и спланировать свое время с ними не получится.

В крупных городах транспорт доступнее: в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Избербаше и других туристических центрах работают популярные сервисы вроде «Яндекс GO».

Жилье

Цены

Гостевые дома и базы отдыха — от 3000 рублей за ночь Гостиница 3* — от 6000 рублей за ночь Гостиница 4* — от 10 тысяч рублей за ночь Глэмпинг в горах — в среднем 10 тысяч рублей за ночь

Что стоит знать

Жилье в регионе лучше бронировать заранее. В высокий сезон свободных номеров в комфортабельных отелях нет, то же касается и оборудованных удобствами глэмпингов в горах. Причем, как отмечают местные, объявления о сдаче жилья здесь чаще публикуют в чатах в Telegram или WhatsApp, а не на специализированных сайтах.

Продлить проживание в отеле после окончания тура тоже вряд ли выйдет. «Дагестан — очень популярный, туда едет очень много путешественников. И поехать в тур, а потом остаться на несколько дней, не получится. Лучше бронировать заранее: объектов размещения не так много, и в высокий сезон там ничего не снимешь», — подчеркивают в Fun&Sun.

Туры

Если едете в Дагестан впервые — лучше всего купить пакетный тур по основным достопримечательностям. Туроператоры предлагают разные программы, в основном пляжный отдых и экскурсионные путешествия.

В пляжные туры входит проживание в отеле у моря с питанием на выбор: завтраки, двухразовое питание или трехразовое. Можно забронировать только жилье, а можно сразу и жилье, и перелет.

По словам Ольги Ивановой, стоимость таких туров начинается от 42 тысяч рублей за неделю отдыха без учета авиабилетов.

Экскурсионные автотуры включают посещение смотровых площадок с захватывающими природными видами (некоторые из них неочевидные и найти их самостоятельно с первого раза непросто) и древних сел с исторической каменной застройкой, тесными улочками и старинными мечетями. Как правило, программа в таких турах очень плотная и длятся они меньше недели. В стоимость входят проживание, питание, экскурсии, проезд на джипах с водителем и трансфер в аэропорт. Доплатить придется только за магнитики.

78 тыс. рублей составляет цена автотуров на одного человека за четыре дня без учета перелета, по данным Fun&Sun



Что посмотреть в Дагестане

Махачкала

Столица и крупнейший города Дагестана. По официальным данным, население Махачкалы составляет 759 тысяч человек, но, по словам местных, фактически здесь проживают более миллиона человек.

Древний город Тарки Прародитель современной Махачкалы — древний город Тарки — впервые упоминается еще в документах VIII века, а поселения на этом месте существуют с II тысячелетия до нашей эры. Сегодня Тарки — это поселок в составе городского округа Махачкала. В средние века Тарки был столицей Хазарского каганата, а затем — Тарковского шамхальства, крупнейшего государства на западном побережье Каспия, которое существовало с XVI по XIX век. Город захватывали арабы, Золотая Орда и русские войска — все из-за выгодного расположения Тарки на перекрестке торговых путей из Ирана на Северный Кавказ и в Поволжье. В 1867 году, уже после Кавказской войны, шамхальство было упразднено и интегрировано в состав России.



В 1844 году, в разгар Кавказской войны, недалеко от Тарки было заложено русское укрепление Петровское. Позднее оно обрело статус города, там построили порт, железную дорогу, пивоваренное, табачное, нефтеперегонное и другие производства. А в 1922 году город переименовали в Махач-Калу — правда, закрепилось в итоге написание Махачкала.

Что посмотреть в столице Дагестана:

Городской пляж. Махачкала находится на берегу Каспийского моря, в сезон сюда едут туристы из всех регионов России. Здесь можно позагорать и поплавать, покататься на банане, пообедать в кафе. Вход в воду пологий, поэтому купаться будет комфортно даже маленьким детям. Центральная Джума-мечеть. Главный религиозный центр столицы Дагестана. Открыта в 1997 году, после нескольких реконструкций вмещает до 15 тысяч человек. Смотровая площадка на горе Тарки-тау. Отсюда открывается вид на весь город и Каспийское море. Вечером на горе можно встретить закат, днем — пожарить шашлыки и позаниматься спортом.

Дербент

В трех часах езды от Махачкалы расположен самый южный город России и один из самых древних — Дербент. Поселения на этом месте появились еще в третьем тысячелетии до нашей эры, а современное название города впервые упоминается в иранских источниках VI века. В переводе слово «дербент» означает «закрытые ворота» — именно его стены «запирали» узкий проход между Каспийским морем и Кавказскими горами.

Город имел важное военное и торговое значение, а потому кто только не пытался его захватить: и Кавказская Албания, и скифы, и хазары, и персы, и арабы, и турки, и гунны, и даже Тохтамыш, Тамерлан и Петр I. Окончательно в состав Российской империи Дербент был включен только в 1813 году.

Такая богатая история подарила городу уникальную смесь культур и огромное архитектурное наследие, которое приезжают исследовать туристы. Был здесь даже французский писатель Александр Дюма.

Это был поистине пограничный город, выстроенный между Европой и Азией, одновременно полуевропейский и полуазиатский. В верхней его части находятся мечети, базары, дома с плоскими кровлями, крутые лестницы, ведущие в крепость. Внизу же располагались дома с зелеными кровлями, казармы, дрожки, телеги. Толпа на улицах представляла смесь персидских, татарских, черкесских, армянских, грузинских костюмов. И посреди всего этого ленивая, отрешенная ото всех, ледяная, белая, как привидение в саване, армянка под длинным покрывалом, словно древняя весталка Александр Дюма из книги «Кавказ»



Что посмотреть в Дербенте:

Цитадель Нарын-Кала. Построенная персами в VI веке, она во многом определила историю региона. От цитадели стены шли в море, препятствуя обходу крепости по мелководью и образуя гавань для судов, и в горы — чтобы крепость невозможно было обойти по перевалам и долинам. До наших дней частично сохранились только «морские» стены, укрепленные башнями, руины шахского дворца, бани, тюрьма-колодец и русская гауптвахта XIX века. Старый город. Около Нарын-Калы расположены кварталы старого города — магалы, каждый магал — приход одной мечети. Район этот не живописный в прямом смысле слова, но аутентичный. Атмосферу восточных сказок здесь создают лабиринты узких улочек с глухими каменными стенами зданий, старинные родовые дома, небольшие мечети, развешанные на продажу пестрые ковры и сушащееся прямо в проходах белье. Джума-мечеть в старом городе считается старейшей во всей России и СНГ: ее основали на заре исламизации Северного Кавказа — в VIII веке, когда Дербентом правили арабы. После она пережила землетрясения и несколько перестроек, а в 1938-1943 годах использовалась как тюрьма. Сегодня посмотреть на скромное убранство средневековой Джума-мечети можно каждый день. Туристов не пускают лишь с 11:30 до 12:30 — в это время здесь проходит коллективная молитва.

Село Гуниб

Гуниб — горное село с большим перепадом высот: расстояние между верхней и нижней его точкой составляет около 600 метров, а средняя высота самого Гунибского плато — около 1700 метров над уровнем моря. Оно представляет собой естественную крепость, сложенную из известняков, по периметру обрамленную крутыми обрывами.

Лучший панорамный вид на Гуниб открывается со смотровой площадки на Кегерском плато. Именно с этого ракурса художник Иван Айвазовский писал одну из немногих своих картин без моря — «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны», сегодня она хранится в Русском государственном музее в Санкт-Петербурге.

Полотно было завершено в 1869 году — спустя всего семь лет после основания Гуниба. Село назвали в честь одноименного аула, который находился выше на плато: во времена Кавказской войны он служил последним оплотом имама Шамиля и был разрушен в 1859 году.

Современный Гуниб — крупный, по местным меркам, населенный пункт. Здесь расположен краеведческий музей, есть несколько ресторанов, магазинов, отелей, а еще мемориальный комплекс «Белые Журавли». Памятник создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова — одной из самых известных композиций о Великой Отечественной войне.

Парк Победы, где стоит мемориал, — обязательная к посещению локация Гуниба. Здесь находится смотровая площадка, с которой открывается вид на нижнюю часть села, скалы и долины у подножия плато.

«Культуру и быт надо смотреть не в городах, а в поселках Дагестана, — говорит туристка Наталья. — Там совсем другие постройки, не как в средней полосе. Везде глухие каменные заборы. Снаружи дом может выглядеть невзрачно, зато внутри — необычные восточные интерьеры, яркие ковры, посуда с орнаментами, резная мебель».

Село Чох

Небольшое село Чох в Гунибском районе — одно из древнейших поселений на Северном Кавказе, основанное в XIV веке. За столетия своего существования Чох не раз становился центром кровопролитных боев, а в XIX веке, во время Кавказской войны, село на протяжении месяца находилось в осаде русской армии. Несмотря на это, в Чохе сохранились старинные петляющие тесные улочки (стоит на минуту потерять из виду проводника — и он скроется за очередным поворотом), ступенчатая застройка (крыша одного дома может служить двором для другого), массивные резные двери, традиционная каменная кладка и знаменитые чохские террасы.

Террасное земледелие в горах Горы Дагестана — не только живописное место, где хочется фотографировать все подряд, но и чрезвычайно тяжелая для жизни территория. Логистика здесь остается сложной и в XXI веке, что говорить о временах, когда люди не строили туннелей в горах и скоростных шоссе, а могли полагаться лишь на собственное придомовое хозяйство. Предкам современных горцев на выручку пришли террасы — рукотворные площадки в окрестностях Чоха, напоминающие рисовые плантации в Китае или Вьетнаме. Чтобы соорудить их, приходилось поднимать плодородный грунт высоко в горы, а площади для земледелия укреплять камнями и глиной. Так и получились «ступени», бесконечно перетекающие из одной в другую. На террасах выращивали деревья, злаки и кукурузу, разбивали виноградники. А чтобы посевы не погубила летняя жара, в скалах построили целую систему искусственных каналов и акведуков.



Чох никогда не был крупным поселением, несмотря на это, в числе его уроженцев — порядка 300 кандидатов и докторов наук: медики, ученые-арабисты, животноводы. В 2015 году рядом с местным Домом культуры установили памятник Али Алиеву, первому в истории пятикратному чемпиону мира по вольной борьбе и уроженцу Чоха.

В Чохе находится одна из самых известных в Дагестане гостиниц — «Этнодом». В 2013 году здание горной сакли (дома-террасы на склоне) выкупил местный житель Заур Цохолов, неравнодушный к судьбе родного села. На восстановление полуразрушенного здания 1875 года постройки у него ушло несколько лет. Теперь в сакле есть несколько жилых комнат, которые можно снять, небольшой музей аварского быта и кафе с традиционной горской едой: чуду, абрикосовой кашей, урбечем. С террасы гестхауса открывается панорамный вид на горы, а вечером отсюда можно увидеть, как пастухи перегоняют овец на пастбищах.

Старый Гоор

Село Гоор находится в Шамильском районе Дагестана, на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Здесь есть школа, мечеть, больница, библиотека, несколько кафе и магазинов. Однако туристы едут в Гоор не за этим. На 250 метров выше, на краю обрыва, заброшенный аул с комплексом сторожевых башен. В середине прошлого века его жители стали расселяться ниже по склону, а последний человек покинул аул 30 лет назад. Сегодня полуразрушенное поселение так и называют — Старый Гоор.

Основание Гоора датируют XVI-XVII веками. Некогда это была неприступная крепость, состоящая из семи башен и примыкающих к ним двухэтажных жилых домов. Попасть в село можно было только с северной стороны, по узкому карнизу, да еще и преодолеть охраняемые ворота, обитые железом. До наших дней сохранились только три башни высотой 15-20 метров, самая высокая, 25-метровая, лежит в руинах.

От домов тоже остались лишь фрагменты стен. Причем камни из Старого Гоора в новый, расположенный на более пологой части склона, перетаскивали сами местные жители.

Единственное здание в Старом Гооре, которое сохранилось относительно неплохо, — местная мечеть. Это скромное одноэтажное строение с полукруглыми окошками и аскетичным интерьером совсем не похоже на роскошные религиозные постройки современности. Тем не менее мечеть в Гооре служит усыпальницей трех шахов, а на склоне рядом с ней находится старинное кладбище.

В Гооре можно сделать эффектное фото в развевающемся платье с длинным подолом — яркие наряды сдают в аренду здесь же. Еще здесь можно прокатиться на коне. Скакунов туристам сдают местные, а между заездами из Старого Гоора в новый лошадей перегоняют мальчишки — их, мчащихся с горы без седла, можно встретить, спускаясь вниз по узкой неасфальтированной тропинке.

Природные достопримечательности

Сулакский каньон

Одна из главных и самых узнаваемых природных достопримечательностей Дагестана — Сулакский каньон с ярко-бирюзовой (как на рекламных проспектах с турами на Мальдивы) водой. Названо ущелье в честь протекающей в нем реки, на выходе из каньона она образует Чиркейское водохранилище.

Интересные факты о Сулакском каньоне: Сулакский каньон — самый глубокий в Европе; глубина Сулакского каньона — 1920 метров, это глубже, чем Гранд-каньон в США; каньон появился благодаря мощному потоку реки Сулак — многие тысячелетия она вытачивала ущелье между Гимринским и Салатавским хребтами; появился Сулакский каньон около 100 миллионов лет назад, на поверхности видны отложения мелового, юрского и третичного периодов; высочайшая точка каньона — утес Александра Дюма, французский литератор посещал Кавказ в XIX веке и был очень впечатлен местными красотами.



Посмотреть на реку сверху можно со смотровой площадки в поселке Дубки: отсюда открывается вид на изгибы Сулака и бархатные зеленые горы над ним.

Разглядеть воду и скалы каньона поближе можно с подвесных мостов, брошенных между стенами ущелья в комплексе «Пещера Нохъо» в селе Ново-Зубутли. Там оборудованы смотровые площадки, есть кофейня в горе и экстремальные аттракционы — можно попробовать зиплайн и банджи-джампинг или покачаться над водой на гигантских качелях. Вход в комплекс платный — 500 рублей в будни, 700 в выходные. Посетителей обязывают надевать строительную каску (ее нужно взять на входе, сразу после турникета) — в ущелье возможны камнепады.

Главное, что стоит сделать, — это прокатиться по Сулакскому каньону на катере — от Миатлинской ГЭС до самого Чиркейского водохранилища, это около 15 километров. Кроме отвесных скал по сторонам (на которых, кстати, можно заметить спокойно пасущихся домашних коз), на пути течения Сулака есть покрытые мхом горы, водопады, густые заросли раскидистых южных кустарников и одинокие рыбацкие домики.

3-5 тыс. рублей в среднем составляет стоимость прогулки на катере с человека



Салтинский водопад

В Гунибском районе протекает река Салтинка: она берет начало на горе Кулал (1840 метров) и спускается по Кудалинскому каньону до села Салта (не путать с соседней Силтой). Там речка пробивает пласт известняка и падает вниз, в ущелье, с высоты 20 метров, образуя бассейн чистейшей холодной воды.

Ехать к Салтинскому водопаду лучше всего после дождей летом, в это время горная река наиболее полноводна, поэтому и поток в ущелье становится живописнее. Вход платный — 100 рублей, обязательно возьмите напрокат резиновые сапоги, особенно если идете сюда после дождя. Уровень воды в реке (а до водопада придется добираться пешком по ущелью) иногда достигает полуметра.

В озере, которое водопад образует в ущелье, можно искупаться. Но вода там в любую погоду очень холодная — понежиться, как в море, не получится.

В сухую погоду можно идти в кроссовках — водопад в это время мельчает, а речка пересыхает.

Карадахская теснина

Один из местных памятников природы — Карадахская теснина в Гунибском районе Дагестана — это узкий коридор (шириной всего 2-4 метра) между двумя отвесными скалами, высота которых достигает 170 метров. На стенах ущелья практически ничего не растет, не проникают сюда и лучи солнца — в любую погоду внутри каньона сумрачно.

Теснина находится в зоне течения реки Квартах, она наполняется дождевой водой.Летом здесь бывают бурные паводки, уровень воды может доходить до 5-6 метров, поэтому посещать Карадхскую теснину можно только в сухую погоду. В это время на дне ущелья течет небольшой ручеек, но, чтобы пройти вглубь теснины, на входе лучше взять напрокат сапоги за 100 рублей — иначе есть риск промочить и испачкать кроссовки, а еще поскользнуться на глине и камнях.

Язык Тролля

Так неофициально называют каменный выступ на скале в Старом Гооре — небольшой «балкон», который возвышается над пропастью. Это одна из самых популярных фотолокаций во всем Дагестане.

Оригинальный Язык Тролля (Trolltunga) находится на горе Скьеггедаль в Норвегии, но из-за внешней схожести наименование перенеслось на похожие природные достопримечательности по всему миру.



На самом деле таких выступов в Гооре четыре, а самый большой и живописный еще называют Девичьей скалой. Расположен этот выступ на высоте 1700 метров над уровнем моря, его длина составляет пять метров. Со скалы открывается вид на каньон реки Аварское Койсу, окружающие горы и заснеженные вершины вдалеке.

Смотровая Харачи

Смотровых площадок в Дагестане очень много, но одна из них живописна и сама по себе. Эта горная вершина с видом на Ирганайское водохранилище находится недалеко от села Харачи — правда, на него лучше не ориентироваться, дорога до смотровой проходит мимо (с нее села даже не видно). На машине можно подняться до шлагбаума по петляющему серпантину, дальше придется идти пешком около 1,5 километра. Тени по пути практически нет, так что, если идете в жару, стоит запастись водой и надеть головной убор.

Местные жители, кстати, не очень жалуют туристов — на дороге, ведущей к селу, даже висит табличка с предупреждением о том, что беспокоить горцев не стоит. Снять жилье здесь, в отличие от других районов Дагестана, тоже вряд ли получится.

Сама смотровая — узкая и длинная полоска земли с тропинкой на краю крутого обрыва. Из-за того что как таковой площадки здесь нет, пропасть и захватывающий вид на водохранилище и поселок Шамилькала на другом берегу появляются неожиданно — горная дорога резко переходит в живописную панораму. С одной стороны, это производит мощный вау-эффект, с другой, стоит помнить об этом и соблюдать меры безопасности: смотреть под ноги и не давать детям забегать вперед.

Что поесть в Дагестане

Дагестан считается самым многонациональным регионом России. В нем проживают представители около 40 национальностей, и у всех есть свои культурные, языковые и кулинарные традиции. Даже типичные для всего региона блюда в каждом селе готовят по-разному. Сказать наверняка, чей рецепт оригинальный или у кого вкуснее, нельзя. В любом случае познакомиться с горской кухней во время поездки в Дагестан стоит — как минимум чтобы понять, как люди веками выживали в отрезанных от остального мира горных аулах.

Хинкал. Это, по сути, другое агрегатное состояние привычных жителю европейской части России пельменей. Только мясо и тесто здесь подаются отдельно. Фигурки из пресного теста вываривают в мясном бульоне и подают с кусками отварного мяса (баранины или говядины). Отдельно подается соус со специями на сметане или кислом молоке. У каждой народности в Дагестане хинкал свой: аварцы делают хлеб на замешанном с содой кефире, даргинцы готовят рулетики из дрожжевого теста, лезгины и кумыки подают тонкие ромбики.

Курзе. Это тоже почти пельмени, по форме больше похожие на японские гедза. Внутрь местные хозяйки могут положить любую начинку: от мяса, творога и картофеля до крапивы. Отличается это блюдо особым плетением теста — лепят их обязательно косичкой.

Чуду. Тонкие пироги, представляющие собой две лепешки (или блины) с разными начинками. Они могут быть сладкие, с творогом и урбечем, а могут быть сытные — с мясом, сыром, картошкой.

Урбеч — местная «Нутелла», сладкая паста из перетертых орехов. По консистенции она более жидкая, чем шоколадная паста из магазина, но в дагестанской кухне она применяется куда шире, чем «Нутелла» — в европейской. Добавляют урбеч в чуду с тыквой или творогом, в кофе, кашу, едят его и вприкуску с чаем.

Абрикосовая (или кураговая) каша — уникальный местный десерт. Раньше в горах не было разнообразия сладостей, зато было много абрикосов (их и сейчас там полно, ежегодный урожай приносит немало денег фермерам), — вот местные и научились делать из этих фруктов лакомство. Варят кашу из свежих абрикосов или, не в сезон, из перетертой кураги, добавляют в нее муку и сливочное масло. Подают десерт с урбечем, медом и сахаром — перемешивать добавку с кашей не нужно, следует есть отдельно, слоями или вприкуску.

Кофе с урбечем. Вообще кофе в Дагестане можно найти где угодно — культура употребления этого напитка в регионе развита чуть ли не больше, чем в гастрономической столице — Петербурге. Кофейни с авторскими напитками есть в крупных городах, мелких селах, на заправках и даже на горных дорогах. Кроме классических американо и капучино здесь можно попробовать кофе с урбечем — в жару лучше выбирать холодный вариант напитка. Так, например, его делают на смотровой площадке у Сулакского каньона: в блендере взбивают эспрессо, ванильное мороженое и урбеч. Получается что-то вроде молочного коктейля со вкусом орехового мороженого — очень сладко, но освежает.

Что стоит знать перед поездкой

В Дагестане довольно строгие правила поведения, к которым следует относиться уважительно. Большая часть населения здесь исповедует ислам и придерживается традиций — от туристов ждут как минимум соблюдения местного этикета.

Одежда. В Дагестане откровенная одежда не приветствуется. Поэтому свой гардероб перед поездкой лучше продумать заранее: вместо коротких шорт и юбок стоит выбирать модели до колена или ниже, вместо открытых маек — футболки с закрытыми плечами и без глубокого декольте. Обтягивающей одежды тоже стоит избегать. В туристических памятках женщинам советуют захватить платок, но он требуется только для посещения мечетей. Там также попросят надеть абайю — длинное платье с рукавами и без пояса. Общение. В Дагестане не принято материться, а парочкам не советуют активно проявлять чувства — публично целоваться и обниматься. Курение. Курить в общественных местах не принято, особенно женщинам. Лучше отойти в сторону и не держать сигарету демонстративно. Купание. Купаться без одежды и топлес на пляжах здесь запрещено. А девушкам после выхода из воды рекомендуется накинуть что-то поверх бикини — подойдет парео или пляжное платье. Религиозные объекты в майке и шортах посещать нельзя, женщинам необходимо закрывать руки, ноги и голову. Такое правило касается не только мечетей, но и христианских храмов, и синагог, и зияратов (мест захоронения известных религиозных деятелей), и мест сражений Кавказской войны. Рамадан — священный месяц для мусульман, его даты сдвигаются каждый год. Прежде чем планировать поездку в Дагестан, проверьте, не выпадают ли ее даты на Рамадан: в это время верующим запрещается есть и пить до заката, поэтому большинство кафе и ресторанов закрыты.

Безопасность

Стереотип о том, что в Дагестане может быть опасно, бытует с 1990-х годов, то же самое многие думают сегодня и о Чечне. Контртеррористические операции здесь и вправду время от времени проходят, но они, как правило, не затрагивают ни мирных жителей, ни туристов.

На самом деле для туриста Дагестан — такой же безопасный регион, как Сочи или Анапа. К тому же, тревел-сфера здесь развивается не так давно, как в Краснодарском крае, и местные жители (особенно гиды, сотрудники курортов и ресторанов) действительно заинтересованы в том, чтобы путешественники получили лучшие впечатления.

Молодым девушкам в республике находиться тоже безопасно — людей в Дагестане не похищают. Да и вообще местные относятся к путешественникам максимально лояльно: никто не будет заставлять женщин носить на улице хиджаб, а на пляже не осудят за купальник.

«Внимание к туристам в Дагестане повышенное. И сами дагестанцы — в силу своей гостеприимности — никогда не будут на путешественников поднимать руку. Но если турист нарушит местные правила: например, будет ходить в коротких шортах, курить или пить алкоголь посреди улицы, — тогда, конечно, могут сделать замечание», — рассказывает турист Шамиль, который бывает в Дагестане регулярно.

Он подчеркивает: за жизнь и имущество в республике переживать точно не стоит. Согласно местным традициям, гость — это главный человек в доме, и вреда ему не причинят. «Если вы не приехали с плохими намерениями в Дагестан, а просто отдыхаете, катаетесь по Сулакскому каньону, то вам ничего не грозит», — подытоживает Шамиль.