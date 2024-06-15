Синие флаги в Сочи получили 42 пляжа

Этим летом в Сочи 42 пляжам присвоили синие флаги, сообщили в администрации курорта. Высший знак отличия в текущем году получили на семь мест отдыха больше, чем в прошлом.

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Современную систему сертификации пляжей разработали еще в 2020-м году. Чтобы получить высшую степень и синий флаг, пляжу нужно иметь посты для спасателей, туалеты и кабинки для переодевания, медпункт, шезлонги, детские и спортивные площадки и парковку. Кроме того, зона отдыха должна быть доступна для людей с инвалидностью, а под аттракционы необходимо выделить отдельное место.

Раньше российской системой классификации пользовались менее охотно. Большинство пляжей получало голубые флаги – знак, который используется во всем мире. После 2022 года их стало нельзя получить из-за сложной политической ситуации, поэтому над местами для загара взвились синие стяги.

Один из пляжей, удостоившихся высшей награды, находится рядом с отелем «Жемчужина». Взять шезлонг на вечер с 18:00 до 20:00 можно за 400 руб. Дневная аренда места обойдется чуть дороже – 700 руб. Для тех, кто собирается загорать ежедневно, есть абонементы на 15 и 30 дней за 8,5 и 15 тыс. руб. соответственно.

«Маяк» также популярен у отдыхающих. На сайте пляжа предлагают воспользоваться комплектом из шезлонга, матраса, столика и зонтика. Такой набор будет стоить 1200 руб. в день или 300 руб. в час после 16:00. Для тех, кто предпочитает загорать сидя, приготовили кресла-мешки за 250 руб. в час. Большой компании будет удобно арендовать бунгало за 6500 руб. в день или 1600 руб. в час.

На модной «Ривьере» получить набор из шезлонга, матраса и столика можно за 1000 руб. днем или 600 руб. после 16 часов. Вариант с зонтиком обойдется чуть дороже – в 1200 и 750 руб. соответственно. Тем, кто приезжает с детьми или компанией, доступен комплект «семейный» из зонтика, столика и пар матрасов, шезлонгов и кресел-мешков за 2600 руб. днем и 1600 вечером. Аренда бунгало стоит от 6 до 12 тыс. руб.

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