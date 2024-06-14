В Госдуму внесут законопроект о невозвратных гостиничных тарифах

Законопроект о невозвратных тарифах в отелях России внесут в Госдуму в ближайшем будущем.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Путешествуй" замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Законопроект в июне или в начале июля будет внесен правительством в Госдуму", - цитирует РИА "новости" его ответ на вопрос журналистов о том, есть ли какие-то подвижки по законопроекту о невозвратных тарифах в гостиницах.



Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В проекте закона предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов - выбирать, каким тарифом воспользоваться.